Потужний заряд після сну: як приготувати бананову каву
16 січня 2023, 20:03Читать новость на русском
Джерело:Beszamel
Заряд енергії після сну – це те, що потрібно для кожного з нас. Опцій для цього є безліч, одна з найлегших – скористатися рецептом бананової кави.
Швидкий та легкий напій після сну, який збадьорить та додасть енергії – це справжня знахідка у сучасному ритмі життя. Бананова кава – одна з найкращих опцій, яка може похизуватися універсальністю, адже добре смакує як гарячою, так і холодною.
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Рецепт бананової кави
Час: 15 хвилин
Порцій: 1
Ранковий заряд енергії / Фото Coffee-Direct
Інгредієнти:
- 0,5 склянки завареної кави;
- 1 склянка теплого молока;
- 1 банан;
- 2 столові ложки вівсяних пластівців.
Приготування:
- Заварюємо каву та даємо їй трішки охолонути.
- Банан нарізаємо дрібними шматочками та змішуємо з іншими інгредієнтами.
- Додаємо каву до суміші та гарно перемішуємо, напій можна прикрасити бананом та додати трішки ванільного цукру.
Смачного!