Цю страву ви захочете повторити: легкий суп з картоплею та бринзою
11 січня 2023, 19:01Читать новость на русском
Джерело:haps
Легкі супи – це саме ті страви, які потрібні нам після святкових застіль. Вони дозволять смачно поживитися, не створюючи зайвих труднощів для організму.
Суп – це одна з улюблених "обідніх" опцій для кожного з нас, особливо, коли на вулиці холодно та вогко. Страва з картоплі та бринзи не лише зігріє та наситить організм, а й подарує справжню смакову насолоду.
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Рецепт супу з картоплею та бринзою
Час: 1 година
Порцій: 4
Легко та дуже смачно / Фото Beszamel
Інгредієнти:
- 10 картоплин;
- 1,5 літра води;
- 30 грамів бринзи;
- 2 столових ложки вершкового масла;
- кілька гілочок кропу та петрушки;
- половина лимона;
- сіль – до смаку.
Приготування:
- Картоплю чистимо, нарізаємо кубиками та заливаємо злегка підсоленою водою. Готуємо на середньому вогні.
- Коли картопля стане напівм'якою, додаємо подрібнений сир, зелень та масло.
- Варимо, поки картопля не стане м'якою.
- Подаємо суп з частинками лимона та бекону або шкварок.
Смачного!