Кабачки ще ніколи не були такими смачними: тушкуємо з морквою та цибулею
9 липня 2024, 18:14Читать новость на русском
Джерело:"Еспресо"
Тушковані кабачки ідеально підійдуть для легкої літньої вечері. Ця страва сподобається всім.
Усі потрібні інгредієнти є в кожному холодильнику. Страва вийде бюджетною та дуже смачною.
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Тушковані кабачки
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
– 1,5 кілограма кабачків;
– 2 цибулини;
– 3 морквини;
– 1 чайна ложка солі;
– 3 – 4 столові ложки олії;
– чорний перець, зелень до смаку.
Приготування:
- Добре промийте всі овочі та зелень. Моркву та цибулю почистьте від шкірки, а з кабачків зріжте хвостики.
- Цибулю та кабачки наріжте кубиком, а моркву натріть на великій терці.
- Добре прогрійте пательню з олією. Спочатку підсмажте цибулю до легкої золотистої скоринки, потім додайте моркву та продовжуйте готувати ще 3 – 4 хвилини.
- Додайте кабачки, сіль та перець. Перемішайте, накрийте кришкою та тушкуйте на невеликому вогні протягом 20 хвилин, періодично помішуючи.
- Наріжте дрібно зелень. Коли кабачки будуть готові, прикрасьте нею страву.