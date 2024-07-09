Кабачки ще ніколи не були такими смачними: тушкуємо з морквою та цибулею

Тушковані кабачки ідеально підійдуть для легкої літньої вечері. Ця страва сподобається всім.

Усі потрібні інгредієнти є в кожному холодильнику. Страва вийде бюджетною та дуже смачною.

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Тушковані кабачки

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 6

– 1,5 кілограма кабачків;– 2 цибулини;– 3 морквини;– 1 чайна ложка солі;– 3 – 4 столові ложки олії;– чорний перець, зелень до смаку.

Приготування:

Добре промийте всі овочі та зелень. Моркву та цибулю почистьте від шкірки, а з кабачків зріжте хвостики. Цибулю та кабачки наріжте кубиком, а моркву натріть на великій терці. Добре прогрійте пательню з олією. Спочатку підсмажте цибулю до легкої золотистої скоринки, потім додайте моркву та продовжуйте готувати ще 3 – 4 хвилини. Додайте кабачки, сіль та перець. Перемішайте, накрийте кришкою та тушкуйте на невеликому вогні протягом 20 хвилин, періодично помішуючи. Наріжте дрібно зелень. Коли кабачки будуть готові, прикрасьте нею страву.