Тушкована капуста з м'ясом для ЗСУ – готуємо в казані разом з шеф-кухарем
5 липня 2023, 16:42Читать новость на русском
Джерело:Ектор Хіменес-Браво
Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами рецептом тушкованої капусти, яку готував для наших захисників.
Українські військові мужньо захищають нас від ворога. Щоб мати достатньо сил, потрібно добре харчуватися. Ектор Хіменес-Браво приготував просту, але ситну страву з доступних інгредієнтів – тушковану капусту з м'ясом для ЗСУ.
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Її легко приготувати як в казані, так і в каструлі на домашній кухні. М'ясо обирайте на власний смак, адже однаково підходить і курятина, і яловичина чи свинина.
Рецепт тушкованої капусти з м'ясом в казані
- Час: 1 година
- Порції: 6
– 500 грамів м'яса;
– 700 грамів капусти;
– морква;
– ріпчаста цибуля;
– помідор;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– свіжа зелень;
– олія для смаження;
– склянка холодної води.
Приготування:
- М’ясо смажимо в казані з використанням олії до утворення скоринки.
- В казан додаємо довільно нарізану цибулю і моркву. Смажимо суміш ще кілька хвилин.
- Додаємо в посудину дрібно нарізані помідори, білоголову капусту, склянку холодної води, сіль та чорний мелений перець.
- Тушкуємо страву 15 – 20 хвилин під закритою кришкою.
- Подаємо страву гарячою та насолоджуємося смаком.
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