Тушкована капуста з м'ясом для ЗСУ – готуємо в казані разом з шеф-кухарем

Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами рецептом тушкованої капусти, яку готував для наших захисників.

Українські військові мужньо захищають нас від ворога. Щоб мати достатньо сил, потрібно добре харчуватися. Ектор Хіменес-Браво приготував просту, але ситну страву з доступних інгредієнтів – тушковану капусту з м'ясом для ЗСУ.

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Її легко приготувати як в казані, так і в каструлі на домашній кухні. М'ясо обирайте на власний смак, адже однаково підходить і курятина, і яловичина чи свинина.

Рецепт тушкованої капусти з м'ясом в казані

Час: 1 година

1 година Порції: 6

– 500 грамів м'яса;– 700 грамів капусти;– морква;– ріпчаста цибуля;– помідор;– сіль;– чорний мелений перець;– свіжа зелень;– олія для смаження;– склянка холодної води.

Приготування:

М’ясо смажимо в казані з використанням олії до утворення скоринки.

В казан додаємо довільно нарізану цибулю і моркву. Смажимо суміш ще кілька хвилин.

Додаємо в посудину дрібно нарізані помідори, білоголову капусту, склянку холодної води, сіль та чорний мелений перець.

Тушкуємо страву 15 – 20 хвилин під закритою кришкою.

Подаємо страву гарячою та насолоджуємося смаком.

Смачного!

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