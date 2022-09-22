Тушкована картопля з м'ясом: рецепт на щодень

Коли часу обмаль, а з продуктів є тільки картопля та курятина – обіду бути. Ми дібрали простий рецепт з цих інгредієнтів, який ми не будемо смажити чи запікати, а тушкувати.

Тушена картопля з м'ясом стане чудовим варіантом для обіду, вечері, або навіть ситного сніданку. Рецепт надзвичайно простий, можна навіть сказати буденний та без зайвих труднощів. Також цей рецепт підійде для приготування страви у мультиварці.

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Така страва ідеально поєднується із квашеною капустою, домашніми маринуваннями та консерваціями чи свіжими овочами.

Рецепт тушкованої картоплі з м'ясом

Час: 2 години

– картопля;– м'ясо (курятина, яловичина);– морква;– ріпчаста цибуля;– майонез;– сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

Ріпчасту цибулю та моркву почистіть від лушпиння та шкірки. Наріжте довільними шматочками, або натріть на грубій тертці.

Обсмажуємо цибулю та моркву на розігрітій сковорідці з невеликою кількістю олії на середньому вогні. Додаємо м'ясо, теж обсмажуємо та згодом нарізану середніми шматками картоплю.

Додайте до овочів з м'ясом лавровий лист, сіль, чорний мелений перець, перемішайте та залийте 1 – 2 столові ложки майонезу. Зверху полийте все гарячою водою та перемішуємо.

Тушкуйте страву на маленькому вогні під закритою кришкою близько години. М'ясо має стати м'якеньке і ніжне.

Готову страву подавайте до столу гарячою.

Смачного!