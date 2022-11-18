Смачнішої не знайдеш: тушкована квашена капуста з овочами

Взимку ми часто хочемо чогось особливого, як от тушковану капусту. А якщо вона ще й з м'ясом чи грибами – смакота.

З білоголової капусти, свіжа вона чи квашена, можна приготувати багато смачних та оригінальних страв. Шеф-кухар Алекс Якутов поділився з читачами рецептом тушкованої квашеної капусти разом зі свіжою білоголовою, яку він подає з перловкою та грибами.

Читайте також Страви LaStrava, які не потрібно розігрівати

Така страва доволі бюджетна, а інгредієнти точно знайдуться у будь-якому холодильнику. Якщо ви не фанат перлової крупи – замініть її на відварену або запечену картоплю, гречку чи макарони.

Рецепт тушковаої капусти з овочами

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4

– 600 грамів білоголової капусти;– 500 грамів квашеної капусти;– 450 грамів печериць;– 250 грамів білих грибів;– 2 столовї ложки томатної пасти;– велика ріпчатса цибуля;– 50 грамів білого сухого вина;– 100 грамів перлової крупи;– чорний мелений перець;– сіль.

Приготування:

Відваріть перловку згідно з інструкцією на упаковці.

Ріпчасту цибулю очистіть від лушпиння, наріжте кубиками та обсмажте на розігрітій сковорідці. Додайте туди нарізані довільними шматочками гриби та продовжуйте обсмажувати.

Додайте до грибів всю капусту та припустіть на сковорідці.

Влийте томатну пасту, бульйон та вино. Прогрійте все, що алкоголь випарувався. Тушкуйте страву до повної готовності.

Присмачте все спеціями та наприкінці додайте готову перловку.

Смачного!