Смачнішої не знайдеш: тушкована квашена капуста з овочами

18 листопада 2022 , 16:15
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Джерело:

Алекс Якутов

Взимку ми часто хочемо чогось особливого, як от тушковану капусту. А якщо вона ще й з м'ясом чи грибами – смакота.

З білоголової капусти, свіжа вона чи квашена, можна приготувати багато смачних та оригінальних страв. Шеф-кухар Алекс Якутов поділився з читачами рецептом тушкованої квашеної капусти разом зі свіжою білоголовою, яку він подає з перловкою та грибами.

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Така страва доволі бюджетна, а інгредієнти точно знайдуться у будь-якому холодильнику. Якщо ви не фанат перлової крупи – замініть її на відварену або запечену картоплю, гречку чи макарони.

Рецепт тушковаої капусти з овочами

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 600 грамів білоголової капусти;
 – 500 грамів квашеної капусти;
 – 450 грамів печериць;
 – 250 грамів білих грибів;
 – 2 столовї ложки томатної пасти;
 – велика ріпчатса цибуля;
 – 50 грамів білого сухого вина;
 – 100 грамів перлової крупи;
 – чорний мелений перець;
 – сіль.

Приготування:

  • Відваріть перловку згідно з інструкцією на упаковці. 
  • Ріпчасту цибулю очистіть від лушпиння, наріжте кубиками та обсмажте на розігрітій сковорідці. Додайте туди нарізані довільними шматочками гриби та продовжуйте обсмажувати.
  • Додайте до грибів всю капусту та припустіть на сковорідці.
  • Влийте томатну пасту, бульйон та вино. Прогрійте все, що алкоголь випарувався. Тушкуйте страву до повної готовності.
  • Присмачте все спеціями та наприкінці додайте готову перловку.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак