Смачнішої не знайдеш: тушкована квашена капуста з овочами
18 листопада 2022 , 16:15Читать новость на русском
Джерело:Алекс Якутов
Взимку ми часто хочемо чогось особливого, як от тушковану капусту. А якщо вона ще й з м'ясом чи грибами – смакота.
З білоголової капусти, свіжа вона чи квашена, можна приготувати багато смачних та оригінальних страв. Шеф-кухар Алекс Якутов поділився з читачами рецептом тушкованої квашеної капусти разом зі свіжою білоголовою, яку він подає з перловкою та грибами.
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Така страва доволі бюджетна, а інгредієнти точно знайдуться у будь-якому холодильнику. Якщо ви не фанат перлової крупи – замініть її на відварену або запечену картоплю, гречку чи макарони.
Рецепт тушковаої капусти з овочами
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
– 600 грамів білоголової капусти;
– 500 грамів квашеної капусти;
– 450 грамів печериць;
– 250 грамів білих грибів;
– 2 столовї ложки томатної пасти;
– велика ріпчатса цибуля;
– 50 грамів білого сухого вина;
– 100 грамів перлової крупи;
– чорний мелений перець;
– сіль.
Приготування:
- Відваріть перловку згідно з інструкцією на упаковці.
- Ріпчасту цибулю очистіть від лушпиння, наріжте кубиками та обсмажте на розігрітій сковорідці. Додайте туди нарізані довільними шматочками гриби та продовжуйте обсмажувати.
- Додайте до грибів всю капусту та припустіть на сковорідці.
- Влийте томатну пасту, бульйон та вино. Прогрійте все, що алкоголь випарувався. Тушкуйте страву до повної готовності.
- Присмачте все спеціями та наприкінці додайте готову перловку.
Смачного!