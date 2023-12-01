Дуже бюджетна та апетитна вечеря: готуємо курячі шлунки в сметані
1 грудня 2023, 15:30Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Попри свою невисоку ціну, курячі шлунки можуть перевершити всі сподівання. Спробуйте потушкувати їх зі сметаною і ви не залишитеся розчарованими.
Якщо курячі шлунки приготувати правильно, то вийде справжній делікатес. До цього рецепту ще можна додати гриби – буде ще смачніше.
Спробуйте також Справжня гастромандрівка: ідеї смачних страв із нагетсами
Як потушкувати курячі шлунки
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
– 600 грамів курячих шлунків;
– 2 цибулини;
– 50 грамів вершкового масла;
– 200 грамів сметани;
– 20 грамів олії;
– сіль та чорний мелений перець до смаку.
Приготування:
- Цибулю почистьте та наріжте півкільцями. З курячих шлунків зріжте плівки, промийте і наріжте шматочками.
- Нагрійте пательню з олією, покладіть в неї шлунки та смажте 5 хвилин, помішуючи. Далі накрийте кришкою й тушкуйте на маленькому вогні 10 хвилин.
- Покладіть вершкове масло і дайте йому розтопитися. Додайте цибулю, помішайте й тушкуйте під кришкою ще 10 хвилин.
- Потім посоліть, поперчіть та перемішайте. Через 10 хвилин покладіть сметану та перемішайте.
- Ще через 10 хвилин страва буде готовою. Подавайте тушковані курячі шлунки, прикрасивши петрушкою!