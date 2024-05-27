Дешево і дуже смачно: тушкуємо м'якесенькі курячі шлунки у сметані
27 травня 2024, 12:59Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Якщо ви ніколи не готували курячі шлунки, то обов'язково спробуйте. Ця бюджетна страва вас вразить.
Шлунки за цим рецептом виходять дуже м'якими та смачними. Вони точно сподобаються вашим рідним.
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Як потушкувати курячі шлунки
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
– 600 грамів курячих шлунків;
– 2 цибулини;
– 50 грамів вершкового масла;
– 200 грамів сметани;
– 20 грамів олії;
– сіль та чорний мелений перець до смаку.
Приготування:
- Цибулю почистьте та наріжте півкільцями. З курячих шлунків зріжте плівки, промийте і наріжте шматочками.
- Нагрійте пательню з олією, покладіть в неї шлунки та смажте 5 хвилин, помішуючи. Далі накрийте кришкою й тушкуйте на маленькому вогні 10 хвилин.
- Покладіть вершкове масло і дайте йому розтопитися. Додайте цибулю, помішайте й тушкуйте під кришкою ще 10 хвилин.
- Потім посоліть, поперчіть та перемішайте. Через 10 хвилин покладіть сметану та перемішайте.
- Ще через 10 хвилин страва буде готовою. Подавайте тушковані курячі шлунки, прикрасивши петрушкою.