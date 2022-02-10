Тюфтельки з томатним соусом: відмінна страва на кілька днів

Щоб приготувати смачні тюфтельки на обід чи вечерю не потрібно годинами стирчати на кухні. Швиденько сформуйте їх, обсмажте та залийте томатним соусом. А решту за вас зробить техніка.

Тюфтельки можна готувати як у рецепті Лізи Глінської, з яловичим фаршем, а можна й з курячим. Так вийде дієтично, поживно та надзвичайно ніжно.

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Рецепт домашніх тюфтелей з яловичини

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 4 – 6

– 500 грамів яловичого фаршу;– 150 грамів рису та 350 мілілітрів води;– 3 середні ріпчасті цибулини;– сіль;– чорний мелений перець;– олія для смаження;– 50 грамів манної крупи.– 300 грамів томатів в своєму соку;– 2 середні моркви;– 2 середні ріпчасті цибулини;– вода;– цукор.

Приготування:

Відваріть рис у підсоленій воді 15 хвилин. Вимкніть вогонь та залишіть рис під кришкою до повного охолодження.

Почистіть цибулю та наріжте дрібним кубиком. Обсмажте його на розігрітій сковорідці з невеликою кількістю олії.

Змішайте рис, фарш та цибулю. Присмачте сіллю та перцем й ретельно перемішайте. Сформуйте тюфтельки, запаніруйте в манці та обсмажте по 30 секунд з кожного боку на розігрітій сковорідці.

Викладіть їх в жаротривке деко або каструлю.

Для приготування соусу наріжте моркву та цибулю соломкою, додайте солі та перцю. Обсмажте овочі на сковорідці.

Додайте помідори та перемішайте.

Вилийте соус до тюфтелей та рівномірно розрівняйте його ложкою. Влийте ще 50 мілілітрів води.

Накрийте деко кришкою та готуйте ще 15 – 20 хвилин на плиті або в духовці.

Смачного!

Відеорецепт приготування домашніх тюфтелей: