Тюфтельки з томатним соусом: відмінна страва на кілька днів
10 лютого 2022 , 21:21Читать новость на русском
Джерело:ютуб Лізи Глінської
Щоб приготувати смачні тюфтельки на обід чи вечерю не потрібно годинами стирчати на кухні. Швиденько сформуйте їх, обсмажте та залийте томатним соусом. А решту за вас зробить техніка.
Тюфтельки можна готувати як у рецепті Лізи Глінської, з яловичим фаршем, а можна й з курячим. Так вийде дієтично, поживно та надзвичайно ніжно.
Читайте також Желатин не знадобиться: готуємо домашній холодець правильно
Рецепт домашніх тюфтелей з яловичини
- Час: 80 хвилин
- Порції: 4 – 6
– 500 грамів яловичого фаршу;
– 150 грамів рису та 350 мілілітрів води;
– 3 середні ріпчасті цибулини;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– олія для смаження;
– 50 грамів манної крупи.
Для соусу:
– 300 грамів томатів в своєму соку;
– 2 середні моркви;
– 2 середні ріпчасті цибулини;
– вода;
– цукор.
Приготування:
- Відваріть рис у підсоленій воді 15 хвилин. Вимкніть вогонь та залишіть рис під кришкою до повного охолодження.
- Почистіть цибулю та наріжте дрібним кубиком. Обсмажте його на розігрітій сковорідці з невеликою кількістю олії.
- Змішайте рис, фарш та цибулю. Присмачте сіллю та перцем й ретельно перемішайте. Сформуйте тюфтельки, запаніруйте в манці та обсмажте по 30 секунд з кожного боку на розігрітій сковорідці.
- Викладіть їх в жаротривке деко або каструлю.
- Для приготування соусу наріжте моркву та цибулю соломкою, додайте солі та перцю. Обсмажте овочі на сковорідці.
- Додайте помідори та перемішайте.
- Вилийте соус до тюфтелей та рівномірно розрівняйте його ложкою. Влийте ще 50 мілілітрів води.
- Накрийте деко кришкою та готуйте ще 15 – 20 хвилин на плиті або в духовці.
Смачного!
Відеорецепт приготування домашніх тюфтелей: