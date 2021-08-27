Світовий делікатес: історія, цікаві факти та стародавні рецепти до Дня сала

Сало – один з улюблених продуктів українців. Недільний сімейний обід – це запашний борщ із пампушками та шматочком сала. Історія сала в Україні, факти та цікаві рецепти – у матеріалі.

Італія – одна із перших країн, яка почала вживати сало. Сало передувало навіть піці. Першою стравою із сала, про яку йдеться у стародавніх літописах, є лардо, згадка про яку датується 3 тисячі років тому. Страву готували із жиру, солі та спецій. Спочатку це була дешева й поживна страва для рабів. Пройшло не так багато часу й вона полюбилася навіть аристократам. Тепер це дорогий смаколик, який засолюють у спеціальних місткостях із каррарського мармуру.

Цікаво Незабутній пікнік у Харкові: ТОП-6 локацій, де можна посмажити шашлик

Згадки про культуру споживання сала в Україні можна знайти у "Руській правді" й інших уставних грамотах часів Київської Русі. Однією із версій, чому Київська Русь прийняла християнство було те, що мусульманам не можна пити вина та споживати свинину, а князь Володимир не був готовий відмовлятися від улюблених страв.

Старовинний продукт / Фото unsplash

У податкових списках ХVI століття є записи про значну кількість свиней, яких тримали селяни галицької частини Гуцульщини. Їх приганяли на відгодівлю горіхами у букові ліси.

Сало і здоров’я

Крайні дослідження біологів і медиків спростовують міф про шкідливість сала. Вони доводять, що помірне його вживання корисне навіть для хворих на шлунково-печінкові розлади.

У салі міститься арахідонова кислота, яка бере участь у холестериновому обміні, знижуючи рівень холестерину в крові. Вживання сала широко розповсюджене у народній медицині. Його використовують при зубних болях та як засіб від кашлю. Особливо цінне сало при похміллі, воно добре виводить токсини й радіонукліди з організму.

Сало – цінний продукт / Фото unsplash

Цікаві факти

Українці – не найбільші салоїди. Згідно зі статистичними даними ООН і Євросоюзу, найбільше сала їдять данці.

У Луцьку до Євро-2012 виготовили футбольний м'яч, на створення якого пішло майже 600 кілограмів сала.

У 2011 році у Львові художник Борис Бергер відкрив перший у світі музей-ресторан "Сало".

Ідеї приготування сала

Сало засолене по-українськи

Шкіру сала ретельно почистити та вимити. Підготовлений продукт обсушуємо паперовим рушником та ріжемо на порційні шматки бажаного розміру. До сала додаємо часник та ретельно натираємо сіллю. Заливаємо сало охолодженим розсолом із лаврового листа та чорного перцю. Посуд закриваємо кришкою і забираємо в прохолодне місце на два дні.



Апетитний рецепт / Фото unsplash

Корисно знати

Різні види сала