Прадавня українська кухня: автентичний рецепт гуслянки – карпатського йогурту

Гуслянка – це давній карпатський національний продукт. З яких часів його готують вже ніхто й не згадає, але це незамінний компонент багатьох українських страв, який так легко приготувати.

За прадавніми легендами рецепт гуслянки подарували карпатські знахарі – мольфари. Цей напій мав приносити людям здоров’я, молодість та довголіття. Першими гуслянку стали готувати горяни, а саме гуцульські пастухи. У похідному казані томили молоко, а після того заквашували у глиняних глечиках. 24 канал підібрав простий рецепт цієї кисломолочної страви.

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На смак гуслянка нагадує сметану чи ряжанку. Це досить універсальний продукт, який можна використовувати у приготуванні соусів і десертів. Неможливо собі уявити гуцульський борщ чи кашу без додавання гуслянки.

Рецепт гуслянки

Час: 1 година + 16 годин

Порцій: 4

Апетитна карпатська страва / Фото Турінформ Закарпаття

Інгредієнти:

1 літр молока;

1 столова ложка сметани.

Приготування:

Прокип’ятіть молоко та поставте охолоджуватися, потрібна температура 35 – 40 градусів. Стінки чистої банки (або ще краще глиняного глечика) натріть сметаною. Щільно закрийте посудину рушником (важливо закрити саме тканиною, кришка для цього процесу не підійде) і залиште на 12 годин у теплому місці. Після закінчення цього часу, переставте гуслянку у холодильник на кілька годин. Гуслянка готова, зберігати її потрібно у холодильнику чи льосі.