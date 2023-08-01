Щоб було просто, проте зі смаком: які страви до вподоби Олені Зеленській

Перша леді України має винятковий смак. Вони з чоловіком стараються вести звичайне життя у всіх аспектах, і їжа не стала виключенням.

Перша леді України Олена Зеленська – особистість багатогранна. Вона чудова мама та дружина, і навіть попри брак часу старається інколи готувати домашню їжу для свого чоловіка та дітей.

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Після того, як Володимир Зеленський став президентом України, у сім'ї зовсім мало часу залишається на побут, тому їм допомагають кваліфіковані працівники. Проте все готують за побажаннями першої леді. Більше про кулінарні вподобання Олени Зеленської читайте у матеріалі 24 Каналу.

Олена Зеленська і корисне харчування

Олена Зеленська відома своєю любов'ю до корисного та збалансованого харчування. З ініціативи дружини президента відбулися значні зміни у шкільному харчуванні.

Реформа шкільного харчування – це не лише про поживність і меню, а й про турботу,

– зазначає Перша леді.

Серед інших корисних звичок – вона п'є по півтора літра води щодня. Олена Зеленська старається тримати чіткий баланс у житті: фізичні навантаження і раціональне харчування.

Мені пощастило з чоловіком – він мене підтримує. Тож я привчаю його до здорового харчування, а він мене – до фізкультури. Багато років він мене м’яко підштовхував, я пручалася, знаходила відмовки, але врешті здалася. І вже понад 10 років я його правильно годую, а він допомагає мені не зупинятися з тренуваннями,

– розповіла вона.

Основні правила харчування першої леді – вона ніколи не поєднує м'ясо та рибу ні з чим, крім овочів. Якщо вона готує кашу, то подає їх з овочами. Давайте, приготуємо салат, який точно припаде до вподоби Олені Зеленській.

Салат з сьомги та авокадо

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Збалансована страва / Ілюстративне Фото fajne gotowanie

– 100 грамів салатного міксу;– 150 грамів копченого лосося;– 1 авокадо;– 100 грамів гранату;– 20 мілілітрів оливкової олії;– 15 грамів меду;– 1 чайна ложка гірчиці;– спеції до смаку: сіль, перець, лимонний сік.

Приготування:

Копчений лосось наріжте невеликими шматочками.

Видаліть зерна з граната і зважте їх має бути 100 грамів.

Очистіть і наріжте авокадо кубиками.

Салат помийте й обсушіть (за потреби), наріжте на дрібніші шматочки.

Покладіть листя салату в миску і додайте авокадо, лосось і посипте зернами граната.

Приготуйте соус: змішайте оливкову олію, лимонний сік, гірчицю, мед і все ретельно перемішайте. Приправте сіллю і перцем і знову ретельно перемішайте.

Зверху полийте салат приготовленою заправкою.

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