Що любив їсти та пити великий Кобзар: цими стравами ви ласуєте і досі

Відомо, що наш Кобзар був життєлюбом. І кухню також дуже шанував. За спогадами сучасників, Тарас Шевченко дуже любив смачно поїсти та був гурманом.

31 січня 1843 року в листі до Яна Кухаренка Шевченко просив друга більше не згадувати в листуванні вареники: "Проклятуща ота страва, що ви розказували, неділь зо три снилась. Тілько що очі заплющу, вареник так, так тобі і лізе в очі…". До Дня народження Тараса Шевченка приготуйте страви, які він би залюбки теж скуштував.

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Серед улюблених страв самого відомого українського поета були борщ, заправлений пшоном, гречані вареники, пельмені, ковбаса й шинка, кава й чай з ромом, алкоголь (шампанське, херес, мадера, горілка). Одним із найулюбленіших його напоїв був чай з ромом.

Гречані вареники

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Дуже смачно / Фото pexels

– 3 склянки гречаного борошна;– 1 яйце;– пів склянки води;– пів чайної ложки солі;– 600 грамів сиру;– яйце;– пів чайної ложки солі;– 50 грамів сметани;– 40 грамів масла.

Приготування:

Доведіть до кипіння воду для тіста. Всипте муку, сіль, вбийте яйце. Заваріть тісто, добре все перемішавши. Протріть сир через сито, перемішайте його із сирим яйцем, цукром і сіллю. Сформуйте на долоні круглі тонкі коржі, в центр кожного викладайте начинку з сиру, заліпіть звичайні напівкруглі вареники. Опустіть вареники в киплячу підсолену воду і варіть 10 – 12 хвилин. При подачі можна полити їх сметаною або розтопленим вершковим маслом.

Чай з ромом

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 1

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Дуже смачний напій / Фото unsplash

– 1 чашка води;– 1 чайна ложка чорного чаю;– 1 – 2 столові ложки рому;– 1 – 2 чайні ложки цукру або меду;– сік лимону.

Приготування:

Прокип'ятіть воду у чайнику або каструлі. Додайте чай у чашку та залийте гарячою водою. Дайте чаю заваритися протягом 3 – 5 хвилин, залежно від вибраного сорту чаю та бажаної міцності напою. Після заварювання чаю, додайте ром та цукор або мед. Добре змішайте. Якщо бажаєте, ви можете додати сік лимона для свіжості.

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