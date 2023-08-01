Бандерівські вареники за рецептом, який так любив видатний українець

Степан Бандера видатна постать України, про яку почув чи не весь світ. Та, що ми знаємо про смакові вподобання видатного українця?

Подейкують, що Бандера обожнював просту та звичайну їжу. Мова йде про відомі та улюлені вареники з картоплею, шкварками та домашньою сметаною.

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Також цікавою є страва бандерики, яку, мабуть, назвали на честь Степана Бандери. Але це тільки здогадки.

24 канал поділився з вами рецептом справжнім українських вареників з картопляною начинкою, яку ви точно полюбите з першого шматочка.

Рецепт вареників з картоплею

Час: 2 години

2 години Порції: 4

– 1 склянка води;– 1 яйце;– 3,5 – 4 склянки борошна;– 3 ложки олії;– дрібка солі.– 500 грамів картоплі;– 1 цибулина;– 2 ложки олії;– сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

Ретельно просійте борошно в миску, щоб не було грудочок, додайте солі.

Вибийте в борошно яйце, влийте олію та воду – замісіть еластичне та однорідне тісто. Накрийте тісто харчовою плівкою та дайте відпочити 20 – 30 хвилин.

Підсипте готове тісто борошно та покладіть на дошку або стільницю.

Розділіть тісто на вареник на кілька частин, кожну з них по черзі розкачуйте скалкою та вичавлюйте склянкою круглі варенички.

Ретельно помийте картоплю, почистіть від шкірки та ще раз змийте водою.

Розріжте картоплю на дві половини та відваріть в каструлі з чистою злегка підсоленою водою до готовності.

Почистіть цибулю від лушпиння, наріжте кубиками та обсмажте на гарячій сковорідці з олією доки вона не стане прозорою.

Злийте зайву воду з готової картоплі, змастіть її цибулькою та приправте спеціями. Розімніть картоплю в пюре та залишіть охолоджуватись.

Викладіть чайну ложку начинки в центр варенички та защепіть краї формуючи вареник.

Готові вареники відваріть в киплячій підсоленій воді до готовності 3 – 4 хвилин.

Змастіть вершковим маслом або смаженою цибулькою.

Додатково обсмажте шкварки та подавайте вареники зі сметаною.

Смачного!

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