Улюбленець дітей: желейний торт без випікання та галяретки
18 лютого 2022 , 15:01Читать новость на русском
Джерело:ютуб Лізи Глінської
Смачний, вміру дієтичний та без використання галяретки. Ось коротка характеристика желейного торта "Бите скло", рецептом якого поділилася Ліза Глінська.
Рецепт желейного торта "Бите скло"
- Час: 12 годин
- Порції: 6 – 8
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Фото Лізи Глінської
– 200 грамів ягідного пюре (смородина+малина);
– 100 мілілітрів води;
– 50 грамів;
– 12 грамів желатину та 60 мілілітрів води.
Для екзотичного желе:
– 200 грамів пюре манго;
– 50 мілілітрів соку маракуї;
– 50 мілілітрів води;
– 50 грамів цукру;
– 12 грамів желатину та 100 мілілітрів води.
Для йогуртового желе:
– 500 грамів грецького йогурту;
– 300 мілілітрів вершків;
– 50 грамів цукрової пудри;
– 20 грамів желатину та 100 мілілітрів води.
Приготування:
- Для приготування ягідного желе, з'єднайте воду з желатином та перемішайте. Залиште на 10 – 15 хвилин, щоб желатин набух.
- Відправте в сотейник ягідне пюре і цукор, доведіть до кипіння. Прокип'ятіть суміш 1 – 2 хвилини і зніміть із плити.
- Додайте до пюре желатин, воду і перемішайте.
- Залийте ягідну масу у форму та відправте її в холодильник на 5 – 6 годин, щоб желатин стабілізувався.
- Для приготування екзотичного желе з манго та маракуї, змішайте желатин з водою та залишіть на 10 – 15 хвилин до набухання.
- Поки желатин набухає, відправте в сотейник пюре манго, сік маракуї та цукор. Доведіть масу до кипіння, прокип'ятіть 1 – 2 хвилини та зніміть з плити.
- Додайте до пюре желатинову масу та кип'ячену воду, перемішайте. Залийте масу у форму. Відправте заготовку в холодильник на 5 – 6 годин, щоб желатин стабілізувався.
Скріншот з відео
- Для приготування йогуртового желе з'єднайте воду з желатином та перемішайте. Залиште на 10 – 15 хвилин, щоб желатин набух.
- В окремій мисці з'єднайте грецький йогурт, цукрову пудру та вершки. Перемішайте до однорідної консистенції.
- Залийте в миску гарячу воду і занурте у неї форму з ягідним желе, дістаньте і переверніть форму на дошку, желе відмінно відійде від форми.
- Наріжте желе довільними шматочками. Теж саме проробіть з екзотичним желе.
Скріншот з відео
- Підготуйте форму, в якій збиратимете торт. Укладіть на дно форми ягідне та екзотичне желе.
- Відправте набухлий желатин у мікрохвильову піч на 10 – 15 секунд, щоб він став рідким. Вилийте желатинову масу в йогуртову та перемішайте.
- Залийте ягідне та екзотичне желе йогуртовою масою. Відправте форму з желе в холодильник на 5 – 6 годин для стабілізації.
Скріншот з відео
- Дістаньте форму із тортом з холодильника. Налийте в миску гарячу воду і занурте у неї форму, потім переверніть її на тарілку і акуратно зніміть.
- Желейний торт готовий. Смачного!
Відеорецепт приготування желейного торта без галяретки: