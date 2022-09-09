Вона ніколи не відмовлялася від солодкого: улюблені десерти Єлизавети II

Звістка про смерть Єлизавети II сколихнула світ 8 вересня 2022 року. Її Величність стала справжньою іконою для мільйонів людей, вона припала до душі й українцям. Вона чимдуж допомагала нам у нелегкій боротьбі з ворогом, й найменше, що ми можемо зробити – пригадати її кулінарні смаки й можливо приготувати один з її улюблених десертів цими вихідними.

Ви, мабуть, хоч раз та й задумувалися, а що ж подавали до столу Єлизавети II? Ми уявляли щось помпезне, можливо навіть молекулярну кухню. Звичайно, такі страви дійсно мали місце, але королева любила звичайні страви зі звичайних продуктів: чорний шоколад, солодку випічку, різноманітні овочі, рибу. У її раціоні мав місце й фастфуд – вона залюбки снідала бургером, щоправда, без кетчупу.

Читайте також Королівський десерт: рецепт улюбленого бананового хліба Єлизавети II

Колишній шеф-кухар Єлизавети II не одноразово розповідав, що Її Величність настільки полюбляла поласувати солодкими десертами та випічкою, що з легкістю могла відмовитися задля цього від м'ясних чи рибних страв.



Єлизавета II розрізає торт / Фото NDTV Food

Одним з найулюбленіших десертів Єлизавети II був великий шоколадний торт з пухкими бісквітними коржами. Не секрет, що Її Величність полюбляла й алкогольні коктейлі, щоправда, в міру. Коли Дарен МакҐрейді готував для неї шоколадний мус із віскі – вона була в захваті.

Млинці на сніданок, славнозвісні канапки з варенням, ролик з яким вийшов до платинового ювілею Її Величності (той, що з Паддінгтоном), та королівський пудинг – це тільки невеликий перелік солодких страв, від яких відмовитися Єлизаветі II було не сила.



Єлизавета II та ведмедик Паддінгтон / Фото News World Tick

На честь ювілею королеви Єлизавети II понад 5 тисяч кондитерів змагалися за можливість приготувати для Її Величності святковий торт. Перемогу здобула Джемма Мелвін, яка приготувала незрівнянний лимонний пудинг, натхненний швейцарським рулетом.



Джемма Мелвін / Фото Clarence house

Оскільки найчастіше Королева Великої Британії Єлизавета II замовляла своєму шеф-кухарю шоколадний мус, ми дібрали для вас рецепт цього десерту. Ця страва готується з простих інгредієнтів, не потребує дорогих інгредієнтів і її з легкістю можна повторити на своїй кухні.

Рецепт Королівського шоколадного мусу



Шоколадний мус / Фото Drumbuie

– 100 грамів чорного шоколаду;– 1 сире куряче яйце;– 50 грамів цукру;– 30 грамів вершкового масла.

Приготування:

На паровій бані розтопіть шоколад.

Відокремте білок від жовтка. Яєчний білок ретельно збийте з цукром до стійких піків.

До розтопленого шоколаду додайте збитий білок з цукром і розтоплене вершкове масло. Делікатно перемішайте шоколадну суміш і помістіть її у креманку.

Готовий десерт можна прикрасити подрібненими горіхами, ягодами або сухофруктами.

Смачного!