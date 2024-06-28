Стейки з Каньє Вестом та південноафриканські страви: Ілон Маск святкує свій день народження

Відомий підприємець та мільярдер Ілон Маск має свої улюблені страви. Його гастрономічні вподобання варіюються від простих до більш вишуканих страв, які відображають його унікальний стиль життя.

Ілон Маск продовжує залишатися однією з найбільш обговорюваних та контроверсійних фігур у сучасному світі технологій, інформує Смачно 24. Він народився в Південній Африці в 1971-му та сьогодні святкує свої 53 роки. Відомий підприємець і бізнес-магнат має схильність до особливих страв.

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Улюблені страви Ілона Маска

Мільярдер неодноразово потрапляв у заголовки таблоїдів через те що, мало піклується про думку інших. І це також стосується його харчових звичок.

Коли відомий американський вчений опублікував останні дослідження про негативний вплив цукру, мільярдер відчув потребу з гордістю оголосити в соцмережі Х (колишній Twitter):

Я їм пончик щоранку. Все ще живий.

Улюблені страви Маска включають суші, стейки (його помітили в Лос-Анджелесі, коли він смакував ними з Каньє Вестом), шоколад, круасани та французьку випічку. Він також не може насититися кавою – не дивно, оскільки Маск дуже мало спить і так тримає себе у тонусі.

Маск є шанувальником японської кухні, зокрема сашимі та суші. Свіжість японських страв перегукуються з його пристрастю до інновацій. Враховуючи дослідження космосу, не дивно, що Маск полюбив їжу на цю тему. Він насолоджується такими стравами, як ліофілізоване морозиво.

Якими особливими стравами він любить ласувати

Вирісши в Південній Африці, Маск розвинув смак до місцевої кухні. Особливе місце в його кулінарних спогадах досі займають такі страви як bobotie (запечена страва з фаршу з яєчною начинкою) і boerewors (ароматна ковбаса).

Стейк, який би точно сподобався Маску

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 2

Соковите м'ясо / Фото unsplash

– 400 грамів яловичої вирізки (можна використовувати яловичий антрекот);– 50 грамів масла;– спеції: сіль, перець, часник, розмарин.

Приготування:

Перед смаженням вийміть м’ясо, щоб воно було кімнатної температури. На сковороді розтопіть масло, додайте розмарин і подрібнений часник. Викладіть м'ясо. Смажте по 4 – 5 хвилин з кожного боку. Під час запікання полийте м’ясо вершковим маслом. Готовий стейк приправте сіллю і свіжомеленим перцем. Дайте відпочити 10 хвилин. Тільки після закінчення цього часу наріжте.

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