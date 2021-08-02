Улюблений літній смаколик: рецепт вареної кукурудзи від Лілії Ребрик

Влітку кожен з нас очікує, коли дозріє кукурудза, аби поласувати невибагливою, але такою смачною стравою. Телеведуча Лілія Ребрик поділилася своїм рецептом приготування вареної кукурудзи.

Для того, щоб насолодитися смаком вареної кукурудзи, не потрібно бути кулінарним майстром. З кукурудзи варто лише зняти листя, помити та покласти у кастрюлю з товстим дном. За бажання на дно можна поставити вимите листя, яке щойно обірвали.

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Потім потрібно залити каструлю водою, щоб вода була вище від рівня кукурудзи на 2 сантиметри. Варити молоду кукурудзу варто приблизно 20 хвилин у киплячій воді. Готовність кукурудзи треба перевірити "на зуб".

Солити страву потрібно лише після того, як вона готова, а також можна змастити кукурудзу вершковим маслом. Декілька простих дій – і смачна страва готова!