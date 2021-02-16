Як правильно приготувати узбецький плов: рецепт Тані Литвинової

Кулінарна експертка Тетяна Литвинова розповість як правильно приготувати ароматний плов. Деталі – читайте у матеріалі.

Тетяна Литвинова поділилась з шанувальниками в інстаграм рецептом плову. Популярна страва східної кухні, зокрема в Узбекистані. Зазвичай готують з рису з додаванням яловичини, овочів та різноманітних спецій.

За словами Тетяни Литвинової для приготування плову треба правильно обрати рис, нарізати овочі, додати достатньо солі.

Читайте також Альтернатива класичному плову від Дмитра Горовенка: швидкий рецепт страви в сковорідці

Рецепт плову

Для приготування плову ретельно помийте рис 10 разів, викладіть у миску, залийте холодною водою і залиште на 2-3 години. Зцідіть воду. Ретельно помийте м'ясо, наріжте скибочками. Поставте казан на плиту з розігрітою олією, викладіть м'ясо, обсмажте до золотої скоринки. Почистіть цибулю, подрібніть у блендері, додайте до м'яса. Моркву помийте, почистіть, наріжте скибочками, викладіть у казан. Далі – викладіть рис, додайте спеції, окріп, сіль, цілі головки часнику. Варіть на маленькому вогні, накрийте кришкою, залиште отвір для випарювання води. Накрийте кришкою, виключіть вогонь, залиште на 30 хвилин. Готовий плов викладіть на тарілку. Смачного!

– 400 грамів рису (Камоліно);– 800 грамів свинини;– 3 цибулі;– 600 грамів моркви;– 100 мілілітрів соняшникової олії;– спеції для плову;– 40 грамів солі;– 4 шт. часнику.

Рецепт плову від Тетяни Литвинової у відео: