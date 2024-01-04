Простіше не буває: приготуйте швидкий вафельний торт, як у дитинстві
4 січня 2024, 16:15Читать новость на русском
Джерело:УНІАН
Вафельний торт люблять багато українців. Адже цей простий десерт їм сподобався ще в дитинстві.
Готувати андрути неймовірно легко. Окрім цього, для них потрібні ну дуже прості інгредієнти.
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Рецепт вафельного торта
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 8
– 100 грамів вафельних коржів;
– 600 грамів згущеного молока;
– 270 грамів вершкового масла.
Приготування:
- Масло заздалегідь дістаньте з холодильника, щоб воно нагрілося до кімнатної температури.
- Перемішайте згущене молоко з маслом до однорідності.
- Велике пласке блюдо трохи змастіть кремом і покладіть перший корж. Так він не ковзатиме по тарілці.
- Складіть торт, змащуючи кремом кожен шар.
- За бажанням намастіть згущеним молоком верх торта і прикрасьте свіжими ягодами або горіхами. Поставте готовий вафельний торт на ніч в холодильник.