Можна їсти губами: вафельний торт Рафаелло за 20 хвилин
4 жовтня 2022 , 14:25Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Смачні домашні рецепти
Щоб швидко та без зайвої метушні приготувати вдома солодкий торт, вам потрібно всього 20 хвилин. Вафельний торт з кокосовою стружкою нічим не відрізнити від популярних цукерок Рафаелло.
Вафельний торт Рафаелло – це не тільки смачний домашній десерт, а й бюджетна версія улюблених цукерок з кокосом. Він, без перебільшення, готується за 20 хвилин та без зайвих труднощів.
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Рецепт вафельного торта Рафаелло
Час: 20 хвилин
Порції: 6 – 8Інгредієнти:
– 1 упаковка світлих вафельних коржів;
– 160 грамів білого шоколаду;
– 50 грамів цукрової пудри;
– 300 грамів крем-сиру;
– 300 грамів 33% коров'ячих вершків;
– 50 грамів кокосової стружки для крему.
Додатково:
– 50 г кокосової стружки для декору;
– цукерки Рафаелло для декору.
Приготування:️
- Білий шоколад розтоплюємо на паровій бані або в мікрохвильовій печі (імпульсами), далі охолоджуємо до кімнатної температури.
- З'єднуємо крем-сир, цукрову пудру, розтоплений шоколад і 2 хвилини збиваємо міксером.️
- В окремому посуді збиваємо міксером дуже холодні вершки до стійких піків.️ Змішуємо разом збиті вершки і сирну масу, додаємо кокосову стружку, перемішуємо лопаткою до однорідної маси.
- ️Почергово змащуємо вафельні коржі кремом, торт зверху декоруємо кокосовим кремом, кокосовою стружкою і половинками цукерок Рафаелло.
- ️Такий вафельний торт можна одразу подавати до столу, або зберігайте в холодильнику.
Смачного!