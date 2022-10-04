Можна їсти губами: вафельний торт Рафаелло за 20 хвилин

Щоб швидко та без зайвої метушні приготувати вдома солодкий торт, вам потрібно всього 20 хвилин. Вафельний торт з кокосовою стружкою нічим не відрізнити від популярних цукерок Рафаелло.

Вафельний торт Рафаелло – це не тільки смачний домашній десерт, а й бюджетна версія улюблених цукерок з кокосом. Він, без перебільшення, готується за 20 хвилин та без зайвих труднощів.

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Рецепт вафельного торта Рафаелло

Час: 20 хвилин

Порції: 6 – 8

– 1 упаковка світлих вафельних коржів;– 160 грамів білого шоколаду;– 50 грамів цукрової пудри;– 300 грамів крем-сиру;– 300 грамів 33% коров'ячих вершків;– 50 грамів кокосової стружки для крему.– 50 г кокосової стружки для декору;– цукерки Рафаелло для декору.

Приготування:️

Білий шоколад розтоплюємо на паровій бані або в мікрохвильовій печі (імпульсами), далі охолоджуємо до кімнатної температури.

З'єднуємо крем-сир, цукрову пудру, розтоплений шоколад і 2 хвилини збиваємо міксером.️

В окремому посуді збиваємо міксером дуже холодні вершки до стійких піків.️ Змішуємо разом збиті вершки і сирну масу, додаємо кокосову стружку, перемішуємо лопаткою до однорідної маси.

️Почергово змащуємо вафельні коржі кремом, торт зверху декоруємо кокосовим кремом, кокосовою стружкою і половинками цукерок Рафаелло.

️Такий вафельний торт можна одразу подавати до столу, або зберігайте в холодильнику.

Смачного!