Особливі акценти своїми руками: як зробити домашній ванільний цукор

11 березня 2023, 11:15
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Джерело:

aniagotuje

Ванільний цукор – це особливий додаток, без якого важко уявити випічки та декотрі з улюблених напоїв. Купувати такий цукор далеко не єдина опція, адже його легко можна зробити власноруч.

Зробити ванільний цукор у домашніх умовах дуже просто, для цього не потрібно складних маніпуляцій та особливих інгредієнтів. Він має особливий аромат та точно потішить вас у багатьох стравах.

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Домашній ванільний цукор: рецепт

Час: 5 хвилин

Порцій: 270 грамів

Популярний інгредієнт своїми руками / Фото aniagotuje

Інгредієнти:

250 грамів цукру;
– 3 палички ванілі.

Приготування:

  • На ванілі робимо надріз та видаляємо насіння.
  • У суху банку насипаємо цукор. Кладемо в неї також насіння ванілі та добре перемішуємо.
  • Стручки ванілі нарізаємо на дрібніші шматочки та теж кладемо у банку.
  • Ставимо банку у кухонну шафку на 3 дні, час від часу перемішуючи.

Важливо: цукор на перший час може втратити сипучість, адже вбере вологу з ванілі. Також цукор набуде дещо сіруватого відтінку. Переживати не варто, адже це цілком нормальний процес.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська