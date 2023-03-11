Особливі акценти своїми руками: як зробити домашній ванільний цукор
Джерело:aniagotuje
Ванільний цукор – це особливий додаток, без якого важко уявити випічки та декотрі з улюблених напоїв. Купувати такий цукор далеко не єдина опція, адже його легко можна зробити власноруч.
Зробити ванільний цукор у домашніх умовах дуже просто, для цього не потрібно складних маніпуляцій та особливих інгредієнтів. Він має особливий аромат та точно потішить вас у багатьох стравах.
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Домашній ванільний цукор: рецепт
Час: 5 хвилин
Порцій: 270 грамів
Популярний інгредієнт своїми руками / Фото aniagotuje
Інгредієнти:
– 250 грамів цукру;
– 3 палички ванілі.
Приготування:
- На ванілі робимо надріз та видаляємо насіння.
- У суху банку насипаємо цукор. Кладемо в неї також насіння ванілі та добре перемішуємо.
- Стручки ванілі нарізаємо на дрібніші шматочки та теж кладемо у банку.
- Ставимо банку у кухонну шафку на 3 дні, час від часу перемішуючи.
Важливо: цукор на перший час може втратити сипучість, адже вбере вологу з ванілі. Також цукор набуде дещо сіруватого відтінку. Переживати не варто, адже це цілком нормальний процес.