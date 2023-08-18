Ви забудете про звичайну картоплю: готуємо вареники з особливою начинкою
18 серпня 2023, 20:06Читать новость на русском
Джерело:odnaminyta
Вареники – одна з найбільш улюблених страв українців. У кожного є своя улюблена варіація, але ніколи не варто боятися щось нове та особливе.
Якщо вам захотілося вареників, але традиційні начинки вже набридли, завжди можна скористатися чимось оригінальним. Наприклад, на допомогу може прийти рецепт вареників з лівером, який дозволить неабияк заощадити.
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Вареники з лівером: рецепт
Час: 1 година 30 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
для тіста:
– 3 склянки борошна;
– 170 мілілітрів води;
– 40 грамів вершкового масла;
– половина чайної ложки солі;
для начинки:
– 600 грамів субпродуктів;
– 2 цибулі;
– 20 грамів олії;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Спочатку готуємо тісто. Кип'ятимо воду, додаємо сіль та масло.
- Поволі додаємо борошно. Коли маса охолоне, можна замішувати тісто руками.
- Тісто повинне вийти щільним та еластичним. Готове тісто накриваємо рушником та відставляємо на 30 хвилин.
- Субпродукти варимо до готовності. Цибулю нарізаємо та смажимо. Готові субпродукти змелюємо у фарш та змішуємо з цибулею.
- Солимо і перчимо.
- Розкачуємо тісто та робимо вареники.
- Варимо вареники у кип'ятку 5 хвилин. За бажанням при подачі вареники можна змастити маслом, заправити смаженою цибулею або сметаною.