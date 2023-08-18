Ви забудете про звичайну картоплю: готуємо вареники з особливою начинкою

Вареники – одна з найбільш улюблених страв українців. У кожного є своя улюблена варіація, але ніколи не варто боятися щось нове та особливе.

Якщо вам захотілося вареників, але традиційні начинки вже набридли, завжди можна скористатися чимось оригінальним. Наприклад, на допомогу може прийти рецепт вареників з лівером, який дозволить неабияк заощадити.

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Вареники з лівером: рецепт

Час: 1 година 30 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

для тіста:

– 3 склянки борошна;

– 170 мілілітрів води;

– 40 грамів вершкового масла;

– половина чайної ложки солі;

для начинки:

– 600 грамів субпродуктів;

– 2 цибулі;

– 20 грамів олії;

– сіль та перець до смаку.

Приготування: