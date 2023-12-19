Не тільки з картоплею чи капустою: які вареники можна приготувати на Різдво – давній рецепт
19 грудня 2023, 22:01Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Однією з 12 традиційних страв на Різдво є вареники. Однак не поспішайте робити їх з картоплею чи капустою – є кращий варіант.
Мовиться про вареники з маком за старовинним рецептом зі Сумщини. Проте якщо ви суворо дотримуєтеся посту, то зачекайте з приготуванням до 25 грудня, адже до складу тіста входять молоко і яйця.
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Рецепт вареників з маком
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти для тіста:
– 500 грамів пшеничного борошна;
– 500 мілілітрів молока;
– 1 яйце;
– половина чайної ложки солі;
– половина чайної ложки соди;
– 1 столова ложка олії.
Начинка:
– 200 грамів маку;
– цукор до смаку.
Приготування:
- Сухий мак залийте окропом, щоб вода покривала його на 2 пальці. Залиште на 40 – 60 хвилин, після чого злийте всю воду. Збийте мак блендером або розітріть його в ступці. Додайте цукор і добре вимішайте.
- У глибоку миску висипте гіркою борошно. Зробіть заглиблення і влийте туди одне яйце. Все добре змішайте.
- Додайте сіль, гашену оцтом соду, трохи молока і знову вимішайте. Далі влийте молоко невеликими порціями, не припиняючи вимішувати. Тісто повинне стати на дотик гладеньким.
- Розкачайте тісто качалкою. Склянкою виріжте кружальця, начиніть їх маковою начинкою й добре заліпіть краї.
- Відваріть вареники у великій каструлі з киплячою водою. Проварюйте хвилину-дві після того, як вони спливуть на поверхню.
- Подавайте готову страву з домашньою сметаною або улюбленим варенням.