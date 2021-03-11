Рецепт домашніх вареників на заварному тісті з картоплею та грибами від Лізи Глінської

Яке тісто ви готуєте вдома для вареників: класичне чи заварне? Ліза Глінська поділилась рецептом неймовірно смачних домашніх вареників на заварному тісті!

Кондитерка та вправний кулінар Ліза Глінська підготувала для читачів смачний рецепт домашніх вареників з картоплею та грибами на заварному тісті.

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Заварне тісто підійде для приготування як для соленої, так і для солодкої начинки вареників.

Як приготувати заварне тісто на вареники

У велику каструлю відправте молоко, воду, вершкове масло, цукор та сіль – доведіть до кипіння. У чашу комбайну або велику миску, якщо будете замішувати тісто самостійно, висипте 200 г борошна. Залийте борошно киплячою молочною сумішшю та вимішуйте доки все борошно не зволожиться. Додайте в чашу комбайна другу частину борошна та знову замісіть тісто. Загорніть тісто в харчову плівку та відправте його відпочити в холодильник мінімум на 2 години.

Як приготувати солену начинку для вареників

Почистіть та відваріть до готовності картоплю у підсоленій воді. Готову картоплю розімніть з вершковим маслом до однорідного стану. Поперчіть за бажанням. Гриби та цибулю наріжте дрібними шматочками й обсмажте на олії до готовності. Змішайте засмажку з пюре, вимішайте та додайте спецій за бажанням. Охолодіть начинку при кімнатній температурі. З готового тіста розкачайте шар, виріжте круглою формою кружечки та начиніть їх начинкою. Сформовані вареники відваріть до готовності у підсоленій воді та подавайте до столу з смаженою цибулькою Смачного!

– 200 г борошна;– 150 г борошна;– 200 мл молока;– 100 мл води;– 10 г цукру;– 30 г вершкового масла;– 2 г солі.– 500 г картоплі;– 200 г грибів;– 2 цибулини;– 50 г вершкового масла;– 20 г рослинної олії;– сіль та чорний мелений перець на ваш смак.

Відео, як приготувати та наліпити вареники вдома: