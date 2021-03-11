Рецепт домашніх вареників на заварному тісті з картоплею та грибами від Лізи Глінської

11 березня 2021 , 18:31
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Джерело:

інстаграм Лізи Глінської

Яке тісто ви готуєте вдома для вареників: класичне чи заварне? Ліза Глінська поділилась рецептом неймовірно смачних домашніх вареників на заварному тісті!

Кондитерка та вправний кулінар Ліза Глінська підготувала для читачів смачний рецепт домашніх вареників з картоплею та грибами на заварному тісті.

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Заварне тісто підійде для приготування як для соленої, так і для солодкої начинки вареників.

Як приготувати заварне тісто на вареники

Інгредієнти:
– 200 г борошна;
– 150 г борошна;
– 200 мл молока;
– 100 мл води;
– 10 г цукру;
– 30 г вершкового масла;
– 2 г солі.
  1. У велику каструлю відправте молоко, воду, вершкове масло, цукор та сіль – доведіть до кипіння.
  2. У чашу комбайну або велику миску, якщо будете замішувати тісто самостійно, висипте 200 г борошна. Залийте борошно киплячою молочною сумішшю та вимішуйте доки все борошно не зволожиться.
  3. Додайте в чашу комбайна другу частину борошна та знову замісіть тісто.
  4. Загорніть тісто в харчову плівку та відправте його відпочити в холодильник мінімум на 2 години.

Як приготувати солену начинку для вареників

Інгредієнти:
– 500 г картоплі;
– 200 г грибів;
– 2 цибулини;
– 50 г вершкового масла;
– 20 г рослинної олії;
– сіль та чорний мелений перець на ваш смак.
  1. Почистіть та відваріть до готовності картоплю у підсоленій воді. Готову картоплю розімніть з вершковим маслом до однорідного стану. Поперчіть за бажанням.
  2. Гриби та цибулю наріжте дрібними шматочками й обсмажте на олії до готовності. Змішайте засмажку з пюре, вимішайте та додайте спецій за бажанням.
  3. Охолодіть начинку при кімнатній температурі.
  4. З готового тіста розкачайте шар, виріжте круглою формою кружечки та начиніть їх начинкою.
  5. Сформовані вареники відваріть до готовності у підсоленій воді та подавайте до столу з смаженою цибулькою Смачного!

Відео, як приготувати та наліпити вареники вдома: