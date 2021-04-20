Як приготувати вареники з курятиною та печінкою: простий рецепт

Ми підготували для вас рецепт смачних вареників, які сподобаються усій вашій родині. Запишіть собі рецепт.
Вареники люблять усі, а найсмачніші, які зроблені з любов'ю. За цим рецептом пропонуємо приготувати домашні запашні, пухкі вареники з ніжним курячим м'ясом та печінкою. Подавайте зі сметаною.
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Вареники з курятиною та печінкою
Інгредієнти:
– 5 шт. курячих стегон;
– 200 грамів печінки;
– 1 цибуля;
– 4 зубчики часнику;
– 50 грамів вершкового масла;
– 1 столова ложка рослинної олії;
– 5 гілочок кріпу;
– сіль;
– перець.
Інгредієнти для тіста:
– 2 склянки борошна;
– 200 мілілітрів кефіру;
– сіль.
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці з'єднайте борошно з сіллю, додайте кефір, перемішайте. Замісіть тісто.
- Цибулю, часник, почистіть, наріжте кубиками.
- Для приготування начинки помийте стегна, відділіть від шкірки та кісточок.
- На пательні з рослинною олією і вершковим маслом обсмажте м'ясо, печінку до готовності. Далі – додайте цибулю і часник, готуйте 3-5 хвилин, залиште для охолодження.
- Половину м'яса та печінки наріжте маленькими кубиками, а іншу половину подрібніть у блендері. У мисці змішайте, додайте сіль, перець.
- Кріп помийте, подрібніть ножем.
- З тіста розкатайте смужку, розділіть на частини, розкатайте кружечки, викладіть начинку, сформуйте вареники, закріпіть краї.
- У каструлю з окропом, додайте сіль викладіть вареники, варіть до готовності.
- Викладіть у миску, додайте вершкове масло, перемішайте.
- Викладіть у тарілку, додайте смажену цибулю, кріп. Смачного!