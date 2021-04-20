Як приготувати вареники з курятиною та печінкою: простий рецепт

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Джерело:

Наша Ряба

Ми підготували для вас рецепт смачних вареників, які сподобаються усій вашій родині. Запишіть собі рецепт.

Вареники люблять усі, а найсмачніші, які зроблені з любов'ю. За цим рецептом пропонуємо приготувати домашні запашні, пухкі вареники з ніжним курячим м'ясом та печінкою. Подавайте зі сметаною.

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Вареники з курятиною та печінкою

Інгредієнти:
– 5 шт. курячих стегон;
– 200 грамів печінки;
– 1 цибуля;
– 4 зубчики часнику;
– 50 грамів вершкового масла;
– 1 столова ложка рослинної олії;
– 5 гілочок кріпу;
– сіль;
– перець. Інгредієнти для тіста:
– 2 склянки борошна;
– 200 мілілітрів кефіру;
– сіль.
  1. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  2. У мисці з'єднайте борошно з сіллю, додайте кефір, перемішайте. Замісіть тісто.
  3. Цибулю, часник, почистіть, наріжте кубиками.
  4. Для приготування начинки помийте стегна, відділіть від шкірки та кісточок.
  5. На пательні з рослинною олією і вершковим маслом обсмажте м'ясо, печінку до готовності. Далі – додайте цибулю і часник, готуйте 3-5 хвилин, залиште для охолодження.
  6. Половину м'яса та печінки наріжте маленькими кубиками, а іншу половину подрібніть у блендері. У мисці змішайте, додайте сіль, перець.
  7. Кріп помийте, подрібніть ножем.
  8. З тіста розкатайте смужку, розділіть на частини, розкатайте кружечки, викладіть начинку, сформуйте вареники, закріпіть краї.
  9. У каструлю з окропом, додайте сіль викладіть вареники, варіть до готовності.
  10. Викладіть у миску, додайте вершкове масло, перемішайте.
  11. Викладіть у тарілку, додайте смажену цибулю, кріп. Смачного!