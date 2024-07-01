Смак літа у кожні ложці: чи можливо приготувати варення з агрусу
1 липня 2024, 23:55Читать новость на русском
Джерело:Beszamel
Варення з агрусу – смачний та ароматний спосіб зберегти смак літа на довгі місяці. Агрус з його приємною кислинкою та ніжним ароматом ідеально підходить для приготування варення.
Цей джем чудово доповнить ранковий тост, випічку або навіть чашку чаю, даруючи особливу насолоду кожного разу, коли ви його смакуєте. Готувати варення з агрусу легко, і результат неодмінно вас потішить.
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Варення з агрусу
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 1 кілограм агрусу;
– 1 кілограм цукру;
– 200 мілілітрів води.
Приготування:
- Агрус помийте, видаліть хвостики та листочки.
- У великій каструлі змішайте цукор і воду.
- Доведіть суміш до кипіння, постійно помішуючи, доки цукор повністю не розчиниться.
- Додайте агрус у киплячий сироп.
- Зменшіть вогонь і варіть на середньому вогні приблизно 30 – 40 хвилин, доки варення не стане густим.
- Перелийте гаряче варення в стерилізовані банки та закрийте кришками;
- Дайте банкам охолонути при кімнатній температурі, потім зберігайте в прохолодному темному місці.