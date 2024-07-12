Смакують, як ананаси: простий рецепт варення з кабачків
12 липня 2024, 15:59Читать новость на русском
Джерело:"Вікна"
Якщо ви ніколи не готували варення з кабачків, обов'язково спробуйте. Воно смакуватиме, як ананасове.
Краще брати молоді кабачки. Якщо вони вже старі, треба видалити шкірку та серединку.
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Варення з кабачків
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 8
– 1 кілограм молодих кабачків;
– 600 грамів цукру;
– 100 мілілітрів води;
– 1 коробочка кардамону;
– 1 лимон;
– 1 апельсин.
Приготування:
- Ретельно вимийте кабачки та приберіть хвостики. Наріжте невеликими кубиками.
- Помийте апельсин та зніміть з нього цедру за допомогою дрібної терки. Вичавіть сік.
- Викладіть порізані кабачки у миску та влийте туди 100 мілілітрів води. Додайте цукор, 1 коробочку кардамону, цедру та сік апельсина. Закип'ятіть та варіть на слабкому вогні близько 45 хвилин. Не мішайте варення, а лише час від часу трохи струшуйте сироп.
- Простерилізуйте банки у духовці або на парі. Хвилину потримайте у киплячій воді кришки для банок.
- Додайте у миску з кабачками сік 1 лимона, перемішайте та проваріть все разом ще 5 хвилин. Вилийте готове варення у стерилізовану банку та закрийте кришкою.