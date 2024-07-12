Смакують, як ананаси: простий рецепт варення з кабачків

Якщо ви ніколи не готували варення з кабачків, обов'язково спробуйте. Воно смакуватиме, як ананасове.

Краще брати молоді кабачки. Якщо вони вже старі, треба видалити шкірку та серединку.

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Варення з кабачків

Час : 1 година 20 хвилин

: 1 година 20 хвилин Порцій: 8

– 1 кілограм молодих кабачків;– 600 грамів цукру;– 100 мілілітрів води;– 1 коробочка кардамону;– 1 лимон;– 1 апельсин.

Приготування:

Ретельно вимийте кабачки та приберіть хвостики. Наріжте невеликими кубиками. Помийте апельсин та зніміть з нього цедру за допомогою дрібної терки. Вичавіть сік. Викладіть порізані кабачки у миску та влийте туди 100 мілілітрів води. Додайте цукор, 1 коробочку кардамону, цедру та сік апельсина. Закип'ятіть та варіть на слабкому вогні близько 45 хвилин. Не мішайте варення, а лише час від часу трохи струшуйте сироп. Простерилізуйте банки у духовці або на парі. Хвилину потримайте у киплячій воді кришки для банок. Додайте у миску з кабачками сік 1 лимона, перемішайте та проваріть все разом ще 5 хвилин. Вилийте готове варення у стерилізовану банку та закрийте кришкою.