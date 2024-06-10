Навіть консервувати не треба: готуємо заморожене варення з ревеню

Поки триває сезон з ревеню, радимо приготувати фантастично смачне варення. Його навіть не треба консервувати.

Все, що потрібно — це приготувати його на вогні, охолодити, а потім заморозити. Таке варення точно сподобається вашим близьким.

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Заморожене варення з ревеню

Час : 8 годин 20 хвилин

: 8 годин 20 хвилин Порцій: 10

– 500 грамів ревеню;– 1 склянка цукру;– 2 столові ложки води.

Приготування:

Почистьте ревінь і наріжте невеликими кубиками по 2 – 3 сантиметри. У каструлі на повільному вогні змішайте ревінь, цукор та воду. Готуйте, постійно помішуючи, близько 5 хвилин. Продовжуйте готувати, часто помішуючи, поки шматочки ревеню не розваляться. Коли суміш стане густою, вимкніть вогонь. Цей процес триває від 15 до 30 хвилин. Спробуйте суміш на цукор і посолодіть за потреби. Якщо ви додали ще цукор, поверніть каструлю на плиту і проваріть ще трохи. Зніміть джем з вогню і дайте охолонути до кімнатної температури. Заповніть контейнери для морозильної камери джемом з ревеню, залишивши вільний простір на 2 сантиметри. Поставте контейнери у морозилку. Заморожений джем може зберігатись до 6 місяців.