Варення, гідне королівського столу: рецепт з пелюсток троянд

20 червня 2024, 13:51
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Джерело:

Shuba

Варення з пелюсток троянд є справжнім делікатесом. Обов'язково спробуйте приготувати його самотужки.

Смак трояндового варення вас приємно вразить. Воно цілком може стати вашим улюбленим.

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Варення з пелюсток рожі

  • Час: 50 хвилин + 8 годин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 500 мілілітрів води;
– 250 грамів пелюсток троянд;
– 600 грамів цукру;
– 60 мілілітрів лимонного соку.

Приготування:

  1. Трояндові пелюстки переберіть, добре промийте та обсушіть.
  2. У каструлю налийте воду, додайте цукор і лимонний сік.
  3. Перемішайте, всипте пелюстки, доведіть до кипіння, зніміть з вогню і залиште на 6 – 8 годин.
  4. Потім проваріть варення ще 20 хвилин, постійно помішуючи.
  5. Розкладіть гаряче варення в стерилізовані банки і закрийте чистими кришками. Зберігайте у прохолодному місці.
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Автор: Ольга Котів