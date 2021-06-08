Варення з рожі: рецепт трояндового конфітюру від су-шефа Пекельної кухні

Су-шеф кулінарного реаліті-шоу "Пекельна кухня", що вже восени стартує на Новому каналі Олена Жаботинська поділилася з читачами рецептом смачного варення з рожі, яке ви з легкістю можете приготувати вдома. Для нього вам потрібно всього три інгредієнти та трішки часу.

Як правильно варити варення з рожі розповідає досвідчена кулінарка Олена Жаботинська. За рецептом від су-шефа "Пекельної кухні" ви не тільки навчитеся правильно варити конфітюр з пелюсток троянд, а й обирати їх.

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Су-шеф "Пекельної кухні" Олена Жаботинська / Фото Новий Канал

Літо – ідеальний час, аби насолодитися сезонними фруктами та ягодами. А також заготувати смаколики на зиму. Консервувати можна не лише плодово-ягідні джеми, а ще й варення з троянди, – прокоментувала Олена Жаботинська.

Готовий конфітюр можна використати для пампушків, млинців та навіть випічки. А щоб не помилитися у виборі пелюсток купуйте тільки ті, котрі вирощувалися якомога далі від дороги. Адже випари від машин осідають на квіти та можуть бути шкідливими для оргазму людини.

Рецепт конфітюру з пелюсток чайної троянди

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 3 – 4

3 – 4 Калорійність на 100 грамів: 240 ккал

Ретельно відділіть пелюстки від квітки, вони повинні бути абсолютно сухими, без зайвої вологи.

– 1 кг пелюсток чайної троянди;– 1 кг цукру;– 100 г лимону.

Якщо ви робите для себе вдома маленьку баночку рожі, то можна від кожної пелюстки відрізати білий кінчик, який трішки гірчить і робить колір конфітюру не таким яскравим, – порадила кулінарка.

Перетріть пелюстки з цукром в охолодженій ступці. Важливо, щоб вони не перегрілися.

Вкінці перетирання додайте лимонний сік та перемішайте.

Простерилізуйте банки для конфітюру.

Розкладіть заготовки по банках та щільно закрийте їх кришками.



Конфітюр з чайної рожі / Фото Новий Канал

Як зберігати варення з рожі

Обов'язково зберігайте варення з рожі в холодильнику. Термін зберігання варення з рожі 12 місяців. В жодному разі не варіть варення з рожі, адже тоді вона втратить колір та смак.

Якщо у вас немає змоги тримати джем у холодильнику, можна додати більше цукру – від 1,5 до 2 кг на 1 кг пелюсток. Тоді його можна зберігати в підвалі або просто в темному прохолодному місці, – додала Олена Жаботинська.

До слова, прем'єра кулінарного реаліті-шоу "Пекельна Кухня" відбудеться вже цієї осені на Новому Каналі. На шоу змагатимуться професійні шеф-кухарі, а судити їх буде Алекс Якутов.