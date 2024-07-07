Фантастичне поєднання: готуємо варення зі смородини та малини

7 липня 2024, 16:36
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Джерело:

https://shuba.life/recipes/4028-varennya-asorti-zi-smorodinoyu-i-malinoyu

Якщо ви завжди готували варення лише з одного виду ягід, спробуйте втілити в життя цей рецепт. Малина та смородина просто ідеально поєднуються.

Варення зі смородиною і малиною найкраще проявляє себе в перший рік. Проте в прохолодному темному місці його можна зберігати довше.

Варто спробувати Рецепт, що завжди вдається: готуємо розкішне варення-мус з полуниці

Варення зі смородини та малини

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів смородини;
– 300 грамів червоних порічок;
– 300 грамів малини;
– 1 кілограм цукру.

Приготування:

  1. Смородину, червоні порічки та малину переберіть, заберіть плодоніжки й гілочки. Добре помийте та обсушіть кухонними  паперовими рушниками.
  2. Пропустіть смородину, порічки та малину через м'ясорубку, додайте цукор і поставте на вогонь.
  3. Доведіть до кипіння. Продовжуйте варити, помішуючи, протягом 5 – 7 хвилин.
  4. Гаряче варення розлийте по стерилізованих банках і закатайте стерилізованими кришками.
  5. Переверніть банки вверх дном, закутайте рушником і залиште до повного охолодження.
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Автор: Ольга Котів