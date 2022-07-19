Відварна курятина є одним з найкраще засвоюваних і низькокалорійних видів м'яса. Це універсальний продукт, який можна подати з будь-яким гарніром. Куряче м'ясо має низький вміст жиру та багато цінного білка. Також це м’ясо багате вітамінами групи B, цинком та магнієм.
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Перш ніж приступити до приготування м'яса, його слід ретельно промити та обсушити.
Вірні супутники курячого філе – лавровий лист та горошини чорного перцю, їх слід першими додати у каструлю. Завдяки цим спеціям м’ясо набуде приємного відтінку. Для того, щоб куряче філе стало соковитим як у ресторані, варто скористатися перевіреною хитрістю. У процесі варіння у каструлю варто влити чайну ложку лимонного соку. Завдяки вищому рівню кислотності курка не втратить своєї м'якості.
Ніжна смакота / Фото pexels
Перевірений роками рецепт – це приготування курячої грудки на… молоці. Приготоване таким чином куряче філе неодмінно буде ніжним та соковитим.
Рецепт курячого філе на молоці
Час: 2,5 години
Порцій: 2
Апетитно та дієтично / Фото pexels
Інгредієнти:
- 700 грамів курячого філе;
- 1 літр молока.
Список спецій:
- 1 чайна ложка солодкої паприки;
- 1 чайна ложка прованських трав;
- 1 чайна ложка куркуми;
- 1 чайна ложка порошку каррі;
- щіпка гострого перцю;
- щіпка чорного перцю;
- сіль до смаку.
Приготування:
- Куряче філе ретельно промийте та обсушіть. Натріть спеціями та залиште на кілька хвилин маринуватися.
- Доведіть молоко до кипіння та опустіть в кипляче молоко курку.
- Пам’ятайте, що в каструлі має бути стільки молока, щоб покрити все м’ясо.
- Прокип'ятіть м’ясо у молоці одну хвилину і зніміть з вогню. Каструлю з молоком і м'ясом слід укутати рушником і залишити на 2 години або навіть трохи більше.
- Після закінчення зазначеного часу обсушіть курку паперовим рушником.
- Подавати готове куряче філе можна з вершковим, шпинатним або сирним соусом.
Смачного!