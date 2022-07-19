Відварна курятина є одним з найкраще засвоюваних і низькокалорійних видів м'яса. Це універсальний продукт, який можна подати з будь-яким гарніром. Куряче м'ясо має низький вміст жиру та багато цінного білка. Також це м’ясо багате вітамінами групи B, цинком та магнієм.

До теми Швидко, просто, смачно: 3 страви з курятиною за лічені хвилини

Перш ніж приступити до приготування м'яса, його слід ретельно промити та обсушити.

Вірні супутники курячого філе – лавровий лист та горошини чорного перцю, їх слід першими додати у каструлю. Завдяки цим спеціям м’ясо набуде приємного відтінку. Для того, щоб куряче філе стало соковитим як у ресторані, варто скористатися перевіреною хитрістю. У процесі варіння у каструлю варто влити чайну ложку лимонного соку. Завдяки вищому рівню кислотності курка не втратить своєї м'якості.

Ніжна смакота / Фото pexels

Перевірений роками рецепт – це приготування курячої грудки на… молоці. Приготоване таким чином куряче філе неодмінно буде ніжним та соковитим.

Рецепт курячого філе на молоці

Час: 2,5 години

Порцій: 2

Апетитно та дієтично / Фото pexels

Інгредієнти:

700 грамів курячого філе;

1 літр молока.

Список спецій:

1 чайна ложка солодкої паприки;

1 чайна ложка прованських трав;

1 чайна ложка куркуми;

1 чайна ложка порошку каррі;

щіпка гострого перцю;

щіпка чорного перцю;

сіль до смаку.

Приготування:

Куряче філе ретельно промийте та обсушіть. Натріть спеціями та залиште на кілька хвилин маринуватися. Доведіть молоко до кипіння та опустіть в кипляче молоко курку. Пам’ятайте, що в каструлі має бути стільки молока, щоб покрити все м’ясо. Прокип'ятіть м’ясо у молоці одну хвилину і зніміть з вогню. Каструлю з молоком і м'ясом слід укутати рушником і залишити на 2 години або навіть трохи більше. Після закінчення зазначеного часу обсушіть курку паперовим рушником. Подавати готове куряче філе можна з вершковим, шпинатним або сирним соусом.

Смачного!