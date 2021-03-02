Вечеря за 30 хвилин: смачні страви з курячих стріпсів та філе для відбивної

Щоб приготувати здорову та смачну вечерю, не обов’язково віддавати кухні кілька годин. Ми підготували для вас кілька цікавих страв із курятини, які готуються буквально нашвидкуруч.

Після важкого робочого дня не дуже тішить перспектива провести залишок вечора біля плити, чи не так? Виробники чудово розуміють, як у швидкому темпі життя важливо заощадити трохи часу для себе. Вони подбали, аби споживач не марнував цей цінний ресурс на зайву роботу, пропонуючи розумний компроміс – заготовки.

Читайте також Вечеря за 30 хвилин: рецепти смачних страв із курячого фаршу

З уже нарізаного тоненькими смужками м’яса, наприклад від ТМ “Наша Ряба”, ви приготуєте смачну вечерю всього за 30 хвилин. Потрібно просто дістати курячі стріпси з упаковки, замаринувати їх чи одразу обмочити у кляр та обкачати в сухарях і запекти. Поки курочка запікається, швиденько наріжте свіжих овочів – і страва готова!

Свіжонарізана курочка від ТМ "Наша Ряба" / Інфографіка 24 каналу

Щоб не сушити собі голову, що ж таке оригінальне приготувати з курячих стріпсів, – скористайтеся нашими рецептами.

Курячі стріпси з овочами та пармезаном

Час: 20 хвилин.

20 хвилин. Порції: 3–4.

Курячі стріпси / ryaba.ua

– 1 упаковка курячих стріпсів ТМ “Наша Ряба” – 40 грамів крохмалю;– 3 яйця;– 50 грамів сиру пармезан;– 50 грамів панірувальних сухарів;– 50 грамів начос (кукурудзяних чипсів);– 60 грамів солодкого перцю;– 50 грамів моркви;– 50 грамів стеблової селери;– 40 грамів свіжих огірків;– 100 грамів вершків жирністю 33%;– 20 грамів сиру пармезан;– сіль, перець на ваш смак.

Приготування:

Викладіть курячі стріпси з упаковки на тарілку, посоліть, поперчіть на свій смак і ретельно вимішайте. Для м’ясної паніровки змеліть у блендері начос, змішайте із сухарями й тертим пармезаном. Ретельно помиті овочі наріжте брусочками завдовжки 7 сантиметрів і залийте холодною водою на 5 хвилин. Яйця підсоліть і збийте на піну. Запаніруйте курячі стріпси: спочатку обкачайте в крохмалі, потім обмочіть у збиту яєчну суміш, далі обкачайте в паніровці. Викладіть стріпси на деко, застелене пергаментом, і відправте до духової шафи, розігрітої до 200 градусів, на 20 хвилин. Також страву можна приготувати у фритюрі, але калорійність буде значно вищою. Для соусу доведіть вершки до кипіння в каструлі, додайте тертий пармезан і перемішайте вінчиком. Готові курячі стріпси викладіть на таріль, додайте овочі й полийте соусом. Смачного!

Салат "Панцанела" з курячими стріпсами

Час: 25 хвилин.

25 хвилин. Порції: 4.



Салат з курятиною / ryaba.ua

– 100 грамів листя салату;– 150 грамів помідорів;– 150 грамів огірків;– 1 солодка червона цибулина;– 50 грамів консервованих оливок;– 1 зубчик часнику;– 50 грамів оливкової олії;– 30 грамів бальзамічного оцту;– 1 столова ложка цукру.– 1 упаковка стріпсів із курячого філе ТМ "Наша Ряба" – 300 грамів панірувальних сухарів;– 3 яйця;– 200 грамів борошна;– сіль, перець на ваш смак.

Приготування:

Курячі стріпси посоліть, поперчіть, обкачайте в борошні, обмочіть у збиті на піну яйця й знову обкачайте – уже в сухарях. Повторіть панірування двічі. Викладіть курячі стріпси на деко з пергаментом і поставте запікатися до духової шафи, розігрітої до 160 градусів, на 15–20 хвилин. Наріжте цибулю кільцями, решту овочів шматочками. Таріль вистеліть листям салату, викладіть на нього нарізані овочі, зверху – оливки й насамкінець – готові курячі стріпси. Для соусу змішайте тертий часник, олію, цукор. Салат заправте соусом і подавайте до столу. Смачного!

Салат Цезар з хрусткою куркою фрі

Час: 30 хвилин.

30 хвилин. Порції: 4.



Салат з курочкою фрі / ryaba.ua

– 300 г філе курячого для відбивної ТМ "Наша Ряба" – 100 г салату Айсберг;– 100 г салату Рамен;– 80 г помідорів чері;– 80 г бекону;– 100 г панірувальних сухарів;– 3 курячих яйця;– 60 г свіжого огірка;– 50 г сиру Пармезан;– сіль, чорний мелений перець на ваш смак;– олія для смаження.– 85 г консервованого тунця або анчоусів;– 10 г лимонного соку;– 215 г майонезу;– 1 зубчик часнику;– 45 г солодкої гірчиці.

Приготування: