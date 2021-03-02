Вечеря за 30 хвилин: смачні страви з курячих стріпсів та філе для відбивної

Після важкого робочого дня не дуже тішить перспектива провести залишок вечора біля плити, чи не так? Виробники чудово розуміють, як у швидкому темпі життя важливо заощадити трохи часу для себе. Вони подбали, аби споживач не марнував цей цінний ресурс на зайву роботу, пропонуючи розумний компроміс – заготовки.
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З уже нарізаного тоненькими смужками м’яса, наприклад від ТМ “Наша Ряба”, ви приготуєте смачну вечерю всього за 30 хвилин. Потрібно просто дістати курячі стріпси з упаковки, замаринувати їх чи одразу обмочити у кляр та обкачати в сухарях і запекти. Поки курочка запікається, швиденько наріжте свіжих овочів – і страва готова!
Свіжонарізана курочка від ТМ "Наша Ряба" / Інфографіка 24 каналу
Щоб не сушити собі голову, що ж таке оригінальне приготувати з курячих стріпсів, – скористайтеся нашими рецептами.
Курячі стріпси з овочами та пармезаном
- Час: 20 хвилин.
- Порції: 3–4.
Курячі стріпси / ryaba.ua
Інгредієнти:
– 1 упаковка курячих стріпсів
ТМ “Наша Ряба”
;
– 40 грамів крохмалю;
– 3 яйця;
– 50 грамів сиру пармезан;
– 50 грамів панірувальних сухарів;
– 50 грамів начос (кукурудзяних чипсів);
– 60 грамів солодкого перцю;
– 50 грамів моркви;
– 50 грамів стеблової селери;
– 40 грамів свіжих огірків;
Для соусу:
– 100 грамів вершків жирністю 33%;
– 20 грамів сиру пармезан;
– сіль, перець на ваш смак.
Приготування:
- Викладіть курячі стріпси з упаковки на тарілку, посоліть, поперчіть на свій смак і ретельно вимішайте.
- Для м’ясної паніровки змеліть у блендері начос, змішайте із сухарями й тертим пармезаном.
- Ретельно помиті овочі наріжте брусочками завдовжки 7 сантиметрів і залийте холодною водою на 5 хвилин.
- Яйця підсоліть і збийте на піну.
- Запаніруйте курячі стріпси: спочатку обкачайте в крохмалі, потім обмочіть у збиту яєчну суміш, далі обкачайте в паніровці.
- Викладіть стріпси на деко, застелене пергаментом, і відправте до духової шафи, розігрітої до 200 градусів, на 20 хвилин. Також страву можна приготувати у фритюрі, але калорійність буде значно вищою.
- Для соусу доведіть вершки до кипіння в каструлі, додайте тертий пармезан і перемішайте вінчиком.
- Готові курячі стріпси викладіть на таріль, додайте овочі й полийте соусом. Смачного!
Салат "Панцанела" з курячими стріпсами
- Час: 25 хвилин.
- Порції: 4.
Інгредієнти:
Салат з курятиною / ryaba.ua
– 100 грамів листя салату;
– 150 грамів помідорів;
– 150 грамів огірків;
– 1 солодка червона цибулина;
– 50 грамів консервованих оливок;
– 1 зубчик часнику;
– 50 грамів оливкової олії;
– 30 грамів бальзамічного оцту;
– 1 столова ложка цукру.
Для курячих стріпсів:
– 1 упаковка стріпсів із курячого філе
ТМ "Наша Ряба"
;
– 300 грамів панірувальних сухарів;
– 3 яйця;
– 200 грамів борошна;
– сіль, перець на ваш смак.
Приготування:
- Курячі стріпси посоліть, поперчіть, обкачайте в борошні, обмочіть у збиті на піну яйця й знову обкачайте – уже в сухарях. Повторіть панірування двічі.
- Викладіть курячі стріпси на деко з пергаментом і поставте запікатися до духової шафи, розігрітої до 160 градусів, на 15–20 хвилин.
- Наріжте цибулю кільцями, решту овочів шматочками.
- Таріль вистеліть листям салату, викладіть на нього нарізані овочі, зверху – оливки й насамкінець – готові курячі стріпси.
- Для соусу змішайте тертий часник, олію, цукор.
- Салат заправте соусом і подавайте до столу. Смачного!
Салат Цезар з хрусткою куркою фрі
- Час: 30 хвилин.
- Порції: 4.
Інгредієнти:
Салат з курочкою фрі / ryaba.ua
– 300 г філе курячого для відбивної
ТМ "Наша Ряба"
;
– 100 г салату Айсберг;
– 100 г салату Рамен;
– 80 г помідорів чері;
– 80 г бекону;
– 100 г панірувальних сухарів;
– 3 курячих яйця;
– 60 г свіжого огірка;
– 50 г сиру Пармезан;
– сіль, чорний мелений перець на ваш смак;
– олія для смаження.
Для соусу:
– 85 г консервованого тунця або анчоусів;
– 10 г лимонного соку;
– 215 г майонезу;
– 1 зубчик часнику;
– 45 г солодкої гірчиці.
Приготування:
- Для приготування соусу змішайте всі інгредієнти у мисці та перебийте до однорідної маси блендером.
- Ретельно помийте курячі яйця. Одне яйце збийте в піну, інші два відваріть до готовності у підсоленій воді.
- Куряче філе для відбивної посоліть та поперчіть. Двічі запаніруйте в яйцях та сухарях курку та обсмажте на сковорідці до готовності з обох сторін.
- Обсмажте бекон до золотистої скоринки.
- Листя салатів порвіть руками, помідори наріжте на половинки, огірок — соломкою, зварені круто яйця — на 4 частини. Сир натріть на дрібну тертку.
- Листя салату, огірки та помідори обережно змішайте з соусом та викладіть на тарілку. Зверху викладіть яйця та смажений бекон. Курку наріжте по діагоналі та викладіть на салат. Посипте сиром Пармезан та подавайте до столу. Смачного!