Чи буває фастфуд корисним: готуємо апетитні курячі бургери
Джерело:prakty kulinarni
Фастфуд – це не завжди про зайві калорії чи шкідливу їжу. Він може бути не лише смачним, а й корисним та поживним. Все, що для цього потрібно – добірні та якісні продукти.
Філе, паніроване в кукурудзяних пластівцях і запечене в духовці, салат з капусти і смачний соус – основа особливо смачного бургера. Це поєднання не пошкодить ні шлунку, ні фігурі. Сюди можна додати ще солоні огірки, шматочок смаженого перцю та мариновану цибулю.
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Філе, приготоване таким чином, відмінно підходить не тільки для гамбургерів. Воно може стати основою смачної вечері: подавайте його з картоплею або рисом і улюбленим салатом.
Рецепт курячих бургерів
Час: 45 хвилин
Порцій: 4
Неймовірно смачно / Фото prakty kulinarni
Інгредієнти:
- 400 грамів курячого філе;
- 250 грамів грецького йогурту;
- Спеції: сіль, перець, орегано сушений, перець гострий або солодкий мелений;
- 60 грамів кукурудзяних пластівців;
- 1 помідор;
- 4 булочки для бургерів.
Капуста для бургерів:
- 1/4 головки капусти;
- щіпка солі;
- 1 чайна ложка цукру;
- 1 чайна ложка яблучного оцту;
- 2 столові ложки подрібненого кропу;
- свіжомелений перець до смаку.
Соус для бургерів:
- 3 столові ложки легкого майонезу;
- 2 чайні ложки гірчиці;
- 1 чайна ложка хрону;
- 2 столові ложки кетчупу.
Приготування:
- Розріжте філе навпіл, йогурт змішайте зі спеціями та натріть соусом м'ясо. Маринуйте 20 хвилин.
- Подрібніть кукурудзяні пластівці в руках. Вийміть м’ясо з маринаду, обсипте пластівцями і викладіть на деко, застелене папером для випічки. Випікайте близько 20 – 25 хвилин при 180 градусах (верхній і нижній нагрів), в залежності від товщини філе.
- Тим часом підготуйте капусту для гамбургерів. Овоч тонко нашаткуйте, приправте сіллю, цукром, перцем і оцтом. Додайте кріп та перемішайте.
- Зробіть соус, змішавши всі його інгредієнти: майонез, гірчицю, хрін і кетчуп.
- Булочки для гамбургерів розріжте навпіл, викладіть на деко і поставте поруч з курятиною, трохи прогрійте.
- Дно булочки змастіть соусом, викладіть на нього капусту, запечене куряче філе і шматочок помідора. Накрити другою половиною булочки (її теж варто змастити соусом).
Смачного!