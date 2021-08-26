Веганський борщ із запеченими томатами: рецепт від "пекельного" шефа Алекса Якутова
Джерело:Новий канал
З нагоди 30-ї річниці Незалежності України шеф-кухар та суддя нового реаліті-шоу "Пекельна кухня", яке вже за кілька тижнів стартує на Новому каналі, поділився з читачами рецептом смачного борщу.
Алекс Якутов намагається популяризувати українську кухню серед молоді та поділився власним рецептом веганського борщу з томатами.
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Українська кухня здатна задовольнити навіть найвибагливішого гурмана. Якутов прагне розвивати українську кухню.
Алекс Якутов / Фото Новий канал
Для цього він багато експериментує та старається зробити національні страви легшими. Щоб відвідувачі влітку обирали не легкий гаспачо, а, приміром, холодний борщ.
Рецепт веганського борщу
- Час: 2 години
- Порції: 8
Борщ без м'яса / Фото Новий канал
– 1 шт. селери;
– 2 шт. моркви;
– 1 шт. ріпчастої цибулі;
– 3 ст. л. олії;
– 3 ст. л. оливкової олії;
– 2 зубчики часнику;
– 120 г цибулі;
– 2 шт. буряка;
– 1 болгарський перець;
– 1 кг помідорів;
– цедра одного лимона;
– 300 г томатів чері;
– 2 шт. картоплі;
– 1 ч. л. солі;
– 1 ч. л. цукру.
Приготування:
- Наріжте смужками моркву, цибулю та четвертинку селери.
- Обсмажте нарізані овочі на сухій сковорідці.
- Відправте ці інгредієнти у воду та варіть бульйон 2 години на маленькому вогні.
- У сотейнику розігрійте оливкову та рослинну олію. Наріжте решту моркви, буряк та селеру соломкою та обсмажте. Додайте нарізаний часник та цибулю.
- Додайте до овочів сіль та цукор і обсмажуйте їх на маленькому вогні до готовності.
- Наріжте перець соломкою та відправте обсмажуватися до решти овочів.
- Подрібніть помідори в блендері та процідіть через сито. Влийте пюре в сотейник.
- Додайте цедру лимона.
- У овочевому бульйоні зваріть картоплю попередньо порізану смужками.
- Приготовану засмажку перелийте до бульйону та перемішайте.
- Посоліть та поперчіть борщ на ваш смак.
- Томати чері збризніть оливковою олією та запечіть в розігрітій до 200 градусів духовці протягом 15 хвилин.
- Візьміть глибоку тарілку. Поріжте у неї зелень та викладіть чері. Налийте овочевий борщ та подавайте до столу. Смачного!