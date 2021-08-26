Веганський борщ із запеченими томатами: рецепт від "пекельного" шефа Алекса Якутова

26 серпня 2021 , 10:44
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Джерело:

Новий канал

З нагоди 30-ї річниці Незалежності України шеф-кухар та суддя нового реаліті-шоу "Пекельна кухня", яке вже за кілька тижнів стартує на Новому каналі, поділився з читачами рецептом смачного борщу.

Алекс Якутов намагається популяризувати українську кухню серед молоді та поділився власним рецептом веганського борщу з томатами.

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Українська кухня здатна задовольнити навіть найвибагливішого гурмана. Якутов прагне розвивати українську кухню.


Алекс Якутов / Фото Новий канал

Для цього він багато експериментує та старається зробити національні страви легшими. Щоб відвідувачі влітку обирали не легкий гаспачо, а, приміром, холодний борщ.

Рецепт веганського борщу

  • Час: 2 години
  • Порції: 8


Борщ без м'яса / Фото Новий канал

Інгредієнти:
 – 1 шт. селери;
 – 2 шт. моркви;
 – 1 шт. ріпчастої цибулі;
 – 3 ст. л. олії;
 – 3 ст. л. оливкової олії;
 – 2 зубчики часнику;
 – 120 г цибулі;
 – 2 шт. буряка;
 – 1 болгарський перець;
 – 1 кг помідорів;
 – цедра одного лимона;
 – 300 г томатів чері;
 – 2 шт. картоплі;
 – 1 ч. л. солі;
 – 1 ч. л. цукру.

Приготування:

  1. Наріжте смужками моркву, цибулю та четвертинку селери.
  1. Обсмажте нарізані овочі на сухій сковорідці.
  1. Відправте ці інгредієнти у воду та варіть бульйон 2 години на маленькому вогні.
  1. У сотейнику розігрійте оливкову та рослинну олію. Наріжте решту моркви, буряк та селеру соломкою та обсмажте. Додайте нарізаний часник та цибулю.
  1. Додайте до овочів сіль та цукор і обсмажуйте їх на маленькому вогні до готовності.
  1. Наріжте перець соломкою та відправте обсмажуватися до решти овочів.
  1. Подрібніть помідори в блендері та процідіть через сито. Влийте пюре в сотейник.
  1. Додайте цедру лимона.
  1. У овочевому бульйоні зваріть картоплю попередньо порізану смужками.
  1. Приготовану засмажку перелийте до бульйону та перемішайте.
  1. Посоліть та поперчіть борщ на ваш смак.
  1. Томати чері збризніть оливковою олією та запечіть в розігрітій до 200 градусів духовці протягом 15 хвилин.
  1. Візьміть глибоку тарілку. Поріжте у неї зелень та викладіть чері. Налийте овочевий борщ та подавайте до столу. Смачного!
Автор: Богданна Рибак