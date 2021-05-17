Веганський лимонний тарт: смачний рецепт випічки

Нереально смачний рецепт веганського лимонного тарту, який ви з легкістю можете приготувати вдома. Рослинне молоко для крему обирайте на власний смак, адже від нього залежатиме аромат всієї випічки.

Випічка може бути смачною та корисною навіть якщо у ній не має звичних нам інгредієнтів для десерту: вершкового масла, яєць чи коров'ячих вершків.

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Для приготування смачного лимонного тарту вам потрібно мінімум зусиль та трішки часу. Веганський тарт закохає вас з першого шматочка!

Рецепт веганського лимонного тарту

Для приготування основи тарта змішайте масло з цукровою пудрою. В готову масу просійте через сито борошно та влийте мигдалеве молоко. Замісіть однорідне тісто. Сформуйте з тіста кулю, загорніть у шар харчової плівки та відправте в холодильник відпочити на кілька годин. Охолоджене тісто розкачайте в тонкий пласт, перекладіть на деко попередньо змащене маслом та зріжте зайві бортики. Знову відправте тісто у формі в холодильник на 30 хвилин. Розігрійте духовку до 150 градусів. Зробіть на тісті дірочки виделкою, щоб при випіканні воно не піднялося. Випікайте корж для тарту 45 – 60 хвилин до готовності. Для приготування лимонного крему нагрійте в каструлі кокосове молоко. В окремій мисці змішайте кукурудзяний крохмаль, агар-агар, цукрову пудру та рослинне молоко. Додайте в каструлю отриману суміш, лимонний сік, цедру та варіть крем до загущування на маленькому вогні. Додайте до крему барвник, перемішайте та зніміть з вогню. Процідіть крем через сито, щоб позбутися цедри лимона. Вилийте крем на основу для тарта та залишіть випічку охолоджуватися при кімнатній температурі на 30 хвилин. Охолоджений лимонний тарт відправте в холодильник на 3 – 4 години. Випічка готова. Смачного!

– 190 г борошна;– 40 г цукрової пудри;– 100 г веганського масла;– 30 г рослинного молока (мигдалевого).– 300 г рослинного молока (мигдалевого);– 200 мл кокосового молока з банки;– 2 ст. л лимонної цедри;– сік двох лимонів;– 20 г кукурудзяного крохмалю;– 5 г агар-агару;– 5 ст. л цукрової пудри;– 5 капель жовтого харчового барвника.