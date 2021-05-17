Веганський лимонний тарт: смачний рецепт випічки

Нереально смачний рецепт веганського лимонного тарту, який ви з легкістю можете приготувати вдома. Рослинне молоко для крему обирайте на власний смак, адже від нього залежатиме аромат всієї випічки.
Випічка може бути смачною та корисною навіть якщо у ній не має звичних нам інгредієнтів для десерту: вершкового масла, яєць чи коров'ячих вершків.
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Для приготування смачного лимонного тарту вам потрібно мінімум зусиль та трішки часу. Веганський тарт закохає вас з першого шматочка!
Рецепт веганського лимонного тартуІнгредієнти для основи:
– 190 г борошна;
– 40 г цукрової пудри;
– 100 г веганського масла;
– 30 г рослинного молока (мигдалевого).
Для крему:
– 300 г рослинного молока (мигдалевого);
– 200 мл кокосового молока з банки;
– 2 ст. л лимонної цедри;
– сік двох лимонів;
– 20 г кукурудзяного крохмалю;
– 5 г агар-агару;
– 5 ст. л цукрової пудри;
– 5 капель жовтого харчового барвника.
- Для приготування основи тарта змішайте масло з цукровою пудрою. В готову масу просійте через сито борошно та влийте мигдалеве молоко. Замісіть однорідне тісто.
- Сформуйте з тіста кулю, загорніть у шар харчової плівки та відправте в холодильник відпочити на кілька годин.
- Охолоджене тісто розкачайте в тонкий пласт, перекладіть на деко попередньо змащене маслом та зріжте зайві бортики. Знову відправте тісто у формі в холодильник на 30 хвилин.
- Розігрійте духовку до 150 градусів.
- Зробіть на тісті дірочки виделкою, щоб при випіканні воно не піднялося.
- Випікайте корж для тарту 45 – 60 хвилин до готовності.
- Для приготування лимонного крему нагрійте в каструлі кокосове молоко.
- В окремій мисці змішайте кукурудзяний крохмаль, агар-агар, цукрову пудру та рослинне молоко.
- Додайте в каструлю отриману суміш, лимонний сік, цедру та варіть крем до загущування на маленькому вогні.
- Додайте до крему барвник, перемішайте та зніміть з вогню.
- Процідіть крем через сито, щоб позбутися цедри лимона.
- Вилийте крем на основу для тарта та залишіть випічку охолоджуватися при кімнатній температурі на 30 хвилин.
- Охолоджений лимонний тарт відправте в холодильник на 3 – 4 години. Випічка готова. Смачного!