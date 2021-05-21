Веганський тако з нутом і томатами: домашній рецепт

Веганський тако з нутом і томатами – поживна та смачна страва, яку виможете приготувати на вечерю. Запишіть собі рецепт.
Тако – мексиканська страва, яку готують з тортильї та начинки. Зазвичай додають овочі, смажене м'ясо, рибу, квасолю, нут з додаванням гострого соусу гуакамоле. Ви можете додати будь-який улюблений соус та овочі. Нут заздалегідь замочіть на ніч або використовуйте консервований.
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Веганський тако з нутом і томатамиІнгредієнти:
– 400 грамів консервованого нуту;
– тортильї 4-8;
– 1 столова ложка соєвого соусу;
– 1-2 томати;
– 150 грамів руколи;
– 2 чайні ложки лимонного соку;
– спеції;
– соус гуакамоле;
– чорний перець;
– соль.
- Нут процідіть, ретельно промийте.
- У мисці змішайте соєвий соус з лимонним соком, додайте нут, перець, спеції, перемішайте до однорідної консистенції.
- Деко вистеліть пергаментом, викладіть нут, запікайте протягом 30 хвилин у духовці при температурі 200 градусів.
- Окремо розігрійте тортильї у духовці при температурі 180 градусів протягом 7-10 хвилин.
- Томати помийте, наріжте кільцями.
- Руколу ретельно помийте.
- У тортильї викладіть гуакамоле, запечений нут, зверху викладіть томати та руколу. Смачного!