Вегетаріанський салат: рецепт з буряка, фундуком та чорносливом від Євгена Клопотенка

6 березня 2021 , 10:25
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Джерело:

інстаграм Євгена Клопотенка

Євген Клопотенко поділився рецептом смачного та корисного салату з буряка. Запишіть собі рецепт.

Відомий ресторатор Євген Клопотенко не перестає дивувати шанувальників простими та корисними рецептами. Шеф-кухар до традиційного салату з буряка з чорносливом додав декілька оригінальних інгредієнтів – смак неперевершений.

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Рецепт салату

Інгредієнти:
– 2 буряки;
– 8-10 штук чорносливу;
– 50 грамів фундуку;
– 2 солоного огірки;
– 3 столові ложки соняшникової олії;
– сіль, перець.
  1. Для приготування салату ретельно помийте буряк, відваріть або запечіть у духовці з фольгою протягом однієї години.
  2. Готовий буряк почистіть від шкірки, натріть на грубій тертці.
  3. Чорнослив викладіть у миску, залийте окропом, залиште на десять хвилин. Зцідіть воду, наріжте скибочками.
  4. Фундук подрібніть ножем.
  5. Солоний огірок наріжте маленькими кубиками.
  6. У мисці з'єднайте усі інгредієнти, додайте сіль, перець, олію, перемішайте.
  7. Викладіть на тарілку. Смачного!