Вегетаріанський салат: рецепт з буряка, фундуком та чорносливом від Євгена Клопотенка

Євген Клопотенко поділився рецептом смачного та корисного салату з буряка. Запишіть собі рецепт.

Відомий ресторатор Євген Клопотенко не перестає дивувати шанувальників простими та корисними рецептами. Шеф-кухар до традиційного салату з буряка з чорносливом додав декілька оригінальних інгредієнтів – смак неперевершений.

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Рецепт салату

Для приготування салату ретельно помийте буряк, відваріть або запечіть у духовці з фольгою протягом однієї години. Готовий буряк почистіть від шкірки, натріть на грубій тертці. Чорнослив викладіть у миску, залийте окропом, залиште на десять хвилин. Зцідіть воду, наріжте скибочками. Фундук подрібніть ножем. Солоний огірок наріжте маленькими кубиками. У мисці з'єднайте усі інгредієнти, додайте сіль, перець, олію, перемішайте. Викладіть на тарілку. Смачного!

– 2 буряки;– 8-10 штук чорносливу;– 50 грамів фундуку;– 2 солоного огірки;– 3 столові ложки соняшникової олії;– сіль, перець.