Як приготувати цвіклі: рецепт бурячків з хроном на Великдень

Легкий та швидкий рецепт традиційної гострої закуски з буряків та хрону до великоднього столу.

Настав час готуватися до Великодня та заздалегідь готувати смачні закуски, як от цвіклі.

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Цвіклі – традиційна гостра закуска з бурячків та хрону, рясно приправлена сіллю, цукром та оцтом. Важко уявити святковий великодній стіл без цвіклі, адже саме вони додають приємну пікантність до шиночки та ковбаски, а паска з ними смакує ще краще.

Зберігайте бурячки з хроном в холодильну, щільно закривши кришкою.

Рецепт бурячків цвіклі

Помийте буряк водою. Якщо ви будете випікати його в духовці – загорніть його у шар фольги. Запечіть буряк в духовці або відваріть у воді до готовності. Охолодіть готовий буряк, зніміть з нього шкірку та натріть на дрібній тертці. Почистьте корінь хрону від шкірки та натріть його на дрібній тертці. Пропорції буряків і хрону давайте на смак, щоб не був дуже гострим, але й не солодким. Заправте цвіклі оцтом, посипте цукром, сіллю. Перемішайте бурячки з хроном та подавайте до столу. Смачного!

– 2 ч. л цукру;– 1 кг бурячків;– 2 ч. л солі;– 4 ст. л 9% оцту;– 150 г хрону (корінь).