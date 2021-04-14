Як приготувати цвіклі: рецепт бурячків з хроном на Великдень

Джерело:24 канал
Легкий та швидкий рецепт традиційної гострої закуски з буряків та хрону до великоднього столу.
Настав час готуватися до Великодня та заздалегідь готувати смачні закуски, як от цвіклі.
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Цвіклі – традиційна гостра закуска з бурячків та хрону, рясно приправлена сіллю, цукром та оцтом. Важко уявити святковий великодній стіл без цвіклі, адже саме вони додають приємну пікантність до шиночки та ковбаски, а паска з ними смакує ще краще.
Зберігайте бурячки з хроном в холодильну, щільно закривши кришкою.