Як приготувати цвіклі: рецепт бурячків з хроном на Великдень

Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Легкий та швидкий рецепт традиційної гострої закуски з буряків та хрону до великоднього столу.

Настав час готуватися до Великодня та заздалегідь готувати смачні закуски, як от цвіклі.

Читайте також Рецепт найсмачнішої бабусиної паски: пухка, в міру солодка та ароматна випічка

Цвіклі – традиційна гостра закуска з бурячків та хрону, рясно приправлена сіллю, цукром та оцтом. Важко уявити святковий великодній стіл без цвіклі, адже саме вони додають приємну пікантність до шиночки та ковбаски, а паска з ними смакує ще краще.

Зберігайте бурячки з хроном в холодильну, щільно закривши кришкою.

Рецепт бурячків цвіклі

Інгредієнти:
– 2 ч. л цукру;
– 1 кг бурячків;
– 2 ч. л солі;
– 4 ст. л 9% оцту;
– 150 г хрону (корінь).
  1. Помийте буряк водою. Якщо ви будете випікати його в духовці – загорніть його у шар фольги.
  2. Запечіть буряк в духовці або відваріть у воді до готовності.
  3. Охолодіть готовий буряк, зніміть з нього шкірку та натріть на дрібній тертці.
  4. Почистьте корінь хрону від шкірки та натріть його на дрібній тертці.
  5. Пропорції буряків і хрону давайте на смак, щоб не був дуже гострим, але й не солодким.
  6. Заправте цвіклі оцтом, посипте цукром, сіллю. Перемішайте бурячки з хроном та подавайте до столу. Смачного!