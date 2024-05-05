Великдень з українськими традиціями: що обов'язково має бути на святковому столі

Усі українці 5 травня святкують Воскресіння Господнє. На великодніх столах можна побачити низку смаколиків, які ще нещодавно були заборонені, адже тривав Великий піст.

Проте є страви, які важливіші ніж інші. Мовиться про крашанки та паски – справжні символи Великодня.

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Що має бути на великодньому столі

Крім крашанок та паски, на великодньому столі обов'язково повинні бути м'ясні, рибні та овочеві страви. М'ясо може бути як у вигляді холодних закусок, так і гарячих страв.

Гарним варіантом є різні м'ясні нарізки, холодець, смажені ребра, фарширована качка чи курка.



Крашанки – обов'язковий елемент великоднього святкування / Фото Unsplash

Салати на Великдень краще робити максимально легкими, щоб вони ідеально доповнювали основні страви.

Також традиційно на великодній стіл ставлять кагор або будь-яке інше червоне вино. Проте від міцного алкоголю – коньяку, горілки, віскі – краще відмовитися, щоб не перетворювати таке світле свято на пиятику.