Великодній кошик 2021, що має бути: список дозволених та заборонених продуктів

Джерело:24 канал
Що повинно бути у великодньому кошику, а що не можна освячувати – над цим питанням, мабуть, задумується кожен вірянин перед одним із найбільших християнських свят – Великоднем.
Великодній кошик 2021 – один із головних символів світлого свята, а що до нього покласти розповідаємо у матеріалі.
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У 2021 році Великдень християни святкуватимуть 2 травня. Посвята великоднього кошика зазвичай у суботу або в неділю зранку. У кошик на посвяту християни кладуть продукти, від яких вони відмовилися та не вживали протягом посту.
Що покласти у великодній кошик, а що в ніякому разі не можна освячувати у церкві розповімо вам у матеріалі.
– паска;
Домашня пасочка
Головний символ Воскресіння та Небесного Царства. Господині випікають паски у чистий четвер за своїм особливим рецептом, який частенько передається в родині від бабці до внучки. Готувати тісто на паску треба у спокої, з хорошими та світлими думками.
– яйця, писанки, крашанки;
Крашанки на Великдень
Крашанки та писанки символізують нове життя і відродження. Яйця прикрашають натуральними та харчовими барвниками, тканиною, папером, бісером та стразами.
– м'ясні вироби: шинка, ковбаска, шпондер;
Покладіть кілька шматочків м'ясної продукції у великодній кошик, головне, щоб вони були без крові.
– вершкове масло;
Вершкове масло не вживали під час посту, як м'ясо, тому його кладуть до кошика.
– домашній сир;
Домашній сир символізує ніжність та жертовність Бога.
– бурячки (цвіклі);
Бурячки з хроном
Одна з традиційних овочевих закусок на Великдень.
– хрін;
Саме хрін символізує міцне коріння, яке може дати людині віра у Воскресіння Ісуса Христа.
– сіль;
Сіль – символ повноти та достатку в родині.
– алкоголь;
– ніж;
– коштовності, гроші, документи;
– фрукти;
– кров'янка.