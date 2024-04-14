Так пекли наші прабабусі: готуємо справжню великодню бабку – старовинний рецепт

На Великодні свята українці традиційно їдять паску. Приготуйте окрасу святкового кошика самостійно, скориставшись цим давнім рецептом.

Таку бабку пекли ще наші прабабусі. Вона точно сподобається всім.

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Бабка великодня

Час : 3 години

: 3 години Порцій: 6

Інгредієнти:

– 250 грамів масла;

– 12 жовтків;

– 5 білків;

– 30 грамів товченого цукру;

– 30 грамів дріжджів;

– 0,25 літра молока;

– 0,5 кілограма борошна.

Приготування:

Перетріть масло до появи бульбашок, додаючи до нього по одному всі жовтки. Далі всипте товчений цукор, дрібку солі, дріжджі, розтоплені в молоці, та борошно. Тісто так довго бийте ложкою, аж поки воно не почне від неї відставати. Наприкінці додайте збиті у піну 5 білків, вимішайте та розкладіть у форми. Накладайте на пів форми, бо воно ще підросте. Як тільки тісто виросте, можете випікати. З цих інгредієнтів вийде одна велика баба або дві малі.