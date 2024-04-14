Так пекли наші прабабусі: готуємо справжню великодню бабку – старовинний рецепт
14 квітня 2024, 01:14Читать новость на русском
Джерело:"Твоє місто"
На Великодні свята українці традиційно їдять паску. Приготуйте окрасу святкового кошика самостійно, скориставшись цим давнім рецептом.
Таку бабку пекли ще наші прабабусі. Вона точно сподобається всім.
Варто спробувати Користь у кожному шматочку: 5 ідей казкових сніданків із морепродуктами
Бабка великодня
- Час: 3 години
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 250 грамів масла;
– 12 жовтків;
– 5 білків;
– 30 грамів товченого цукру;
– 30 грамів дріжджів;
– 0,25 літра молока;
– 0,5 кілограма борошна.
Приготування:
- Перетріть масло до появи бульбашок, додаючи до нього по одному всі жовтки.
- Далі всипте товчений цукор, дрібку солі, дріжджі, розтоплені в молоці, та борошно.
- Тісто так довго бийте ложкою, аж поки воно не почне від неї відставати.
- Наприкінці додайте збиті у піну 5 білків, вимішайте та розкладіть у форми. Накладайте на пів форми, бо воно ще підросте.
- Як тільки тісто виросте, можете випікати. З цих інгредієнтів вийде одна велика баба або дві малі.