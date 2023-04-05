Великоднє печиво "гнізда" – на паску або в кошик
5 квітня 2023, 15:17Читать новость на русском
Джерело:Валерія Велігура
Після випікання пасок, повстає наступне: чим їх прикрасити, аби було яскраво та оригінально. У нас є одна ідея!
Розсипчасте шоколадне печиво, ніжна шоколадна паста та шоколадні цукерки – це смачне печиво "гніздо", яке відмінно доповнить декор вашої паски, або стане родзинкою Великоднього кошика.
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Звичайно паски можна прикрасити традиційними пряниками, цукровими фігурками або звичайною глазур'ю, але з таким оригінальним печивом буде дуже яскраво та смачно.
Рецепт печива "гнізда"
- Час: 3 години
- Порції: 12 штук
Приготування:
- Добре перемішуємо всі сухі інгредієнти: борошно, цукрову пудру, сіль, какао та розпушувач.
- Додаємо холодне вершкове масло (нарізане кубиками) і розтираємо все руками в крихту. Потім додаємо яйце і замішуємо м’яке еластичне тісто (у разі необхідності, можна додати трохи води).
- Формуємо маленькі кульки, накриваємо харчовою плівкою та прибираємо у холодильник на 1 – 2 години.
- Дістаємо охолоджені кульки і за допомогою часничниці видавлюємо тісто на пергамент. Формуємо гнізда та притискаємо серединку. Одне "гніздо" виходить із 2 – 3 кульок.
- Випікаємо печиво у розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин. Потім дістаємо і даємо охолонути.
- У серединку кладемо шоколадну пасту і зверху прикрашаємо цукерками у вигляді яєць. Зберігати краще у закритому контейнері.
Смачного!