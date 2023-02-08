У вас проситимуть приготувати страву ще раз: Веллінгтон з фаршем та овочами

8 лютого 2023, 20:21
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Джерело:

przepisy

Веллінгтон – це особлива страва, приготування якої свідчить про рівень кулінарної майстерності. Втім, навіть у вишуканих страв є простіші "двійники", які не поступаються їм смаком.

Соковитий фарш з овочами, запечений у листковому тісті – це страва, від якої будуть в захваті усі. Придбання готового тіста значно спростить завдання та скоротить час приготування їжі, а це бажані опції для будь-якої господині.

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Рецепт Веллінгтона з фаршем та овочами

Час: 50 хвилин

Порцій: 4

Простий варіант вишуканої страви / Фото przepisy

Інгредієнти:

– 500 грамів фаршу зі свинини;

– листок французького тіста;

– 2 булочки або скибки хліба;

– стакан молока;

– 2 яйця;

– 1 цибулина;

– пучок шпинату;

– 1 помідор або 100 грамів сушених;

– упаковка сиру фета;

– сіль та спеції до смаку.

Приготування:

  1. Хліб заливаємо молоком та чекаємо, щоб він розм'якнув. Потім хліб віджимаємо та з'єднуємо з яйцем та фаршем. Солимо, додаємо спеції та добре вимішуємо.
  2. Формуємо з м'яса два рулети діаметром приблизно 3 сантиметри.
  3. На пательні обсмажуємо цибулю та шпинат, додаємо помідори та приправляємо. Коли суміш трішки охолоне – додаємо фету.
  4. На поверхні розкачуємо тісто, викладаємо на нього один рулет з м'яса. Потім покриваємо його овочево-сирною сумішшю та накриваємо іншим рулетом. Загортаємо все у тісто, попередньо змащене яйцем.
  5. Проколюємо тісто ззовні та ще раз змащуємо яйцем.
  6. Випікаємо 25 хвилин при 200 градусах.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська