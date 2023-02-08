У вас проситимуть приготувати страву ще раз: Веллінгтон з фаршем та овочами
Джерело:przepisy
Веллінгтон – це особлива страва, приготування якої свідчить про рівень кулінарної майстерності. Втім, навіть у вишуканих страв є простіші "двійники", які не поступаються їм смаком.
Соковитий фарш з овочами, запечений у листковому тісті – це страва, від якої будуть в захваті усі. Придбання готового тіста значно спростить завдання та скоротить час приготування їжі, а це бажані опції для будь-якої господині.
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Рецепт Веллінгтона з фаршем та овочами
Час: 50 хвилин
Порцій: 4
Простий варіант вишуканої страви / Фото przepisy
Інгредієнти:
– 500 грамів фаршу зі свинини;
– листок французького тіста;
– 2 булочки або скибки хліба;
– стакан молока;
– 2 яйця;
– 1 цибулина;
– пучок шпинату;
– 1 помідор або 100 грамів сушених;
– упаковка сиру фета;
– сіль та спеції до смаку.
Приготування:
- Хліб заливаємо молоком та чекаємо, щоб він розм'якнув. Потім хліб віджимаємо та з'єднуємо з яйцем та фаршем. Солимо, додаємо спеції та добре вимішуємо.
- Формуємо з м'яса два рулети діаметром приблизно 3 сантиметри.
- На пательні обсмажуємо цибулю та шпинат, додаємо помідори та приправляємо. Коли суміш трішки охолоне – додаємо фету.
- На поверхні розкачуємо тісто, викладаємо на нього один рулет з м'яса. Потім покриваємо його овочево-сирною сумішшю та накриваємо іншим рулетом. Загортаємо все у тісто, попередньо змащене яйцем.
- Проколюємо тісто ззовні та ще раз змащуємо яйцем.
- Випікаємо 25 хвилин при 200 градусах.
Смачного!