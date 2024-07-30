Старовинна українська страва, яка побила національний рекорд: готуємо велятинську дзяму
30 липня 2024, 18:59Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Мирослави Пекарюк
Українська кухня – смачна та різноманітна. Радимо приготувати страву, яку ви, можливо, ніколи ще не куштували.
Мовиться про велятинську дзяму. До речі, жителі села Велятино встановили національний рекорд України, зваривши 5862 літри цієї смакоти.
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Велятинська дзяма
- Час: 2 години
- Порцій: 4
– 3 курячі крила;
– 2 курячі стегна;
– 1 цибулина;
– 1 морква;
– 250 грамів сметани;
– 0,5 столової ложки борошна;
– 0,5 столової ложки кукурудзяної крупи;
– петрушка, сіль, перець до смаку.
Дивіться, як готувати велятинську дзяму: відео
Приготування:
- Курячі стегна та крила промийте. Цибулю і моркву почистьте.
- У каструлю налийте воду, покладіть туди курку, цілу цибулю та моркву. Посоліть та варіть бульйон на повільному вогні орієнтовно 1,5 години.
- З готового бульйону вийміть курку та овочі.
- Відварену моркву наріжте дрібним кубиком, петрушку подрібніть.
- Сметану змішайте з борошном і кукурудзяною крупою. Додайте у бульйон, швиденько розмішайте віничком до однорідності та поставте прокипіти 2 – 3 хвилини.
- Зніміть дзяму з вогню, додайте до неї подрібнену моркву, петрушку, чорний мелений перець, гарно все перемішайте, налийте у кружки та пийте.