Що таке верещака і як її приготувати вдома: рецепт від шеф-кухаря

Українська кухня надзвичайно колоритна. На жаль, багато рецептів загубилося у віках, втратило популярність і призабулося. Євген Клопотенко, прагнучи відродити давню українську кухню, поділився рецептом вельми цікавої страви – верещаки.

Верещака – страва української кухні, головним інгредієнтом якої є свинячі реберця. Традиційно для цієї страви використовували буряковий квас, але Євген Клопотенко підготував для читачів рецепт на темному квасі – кухар обожнює експерименти.

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Рецепт верещаки

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4 – 6



Приготування верещаки / Фото Клопотенка

– 1 кг свинячих ребер;– 1 л темного квасу;– 1 головка часнику;– 2 – 3 ст. л. соняшникової олії;– 1 ч. л. орегано;– 2 ст. л. борошна;– 50 г вершкового масла;– 1 ст. л. панірувальних сухарів;– 2 – 3 гілочки петрушки;– сіль на ваш смак;– чорний мелений перець на ваш смак.

Приготування:

Наріжте ребра, посоліть їх та поперчіть. Почистіть часник від лушпиння та вичавіть через прес до м'яса.



Приготування верещаки / Фото Клопотенка

Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії та обсмажте ребра до рум'яної скоринки.



Приготування верещаки / Фото Клопотенка

Перекладіть обсмажені ребра в деко для випікання та посипте орегано.

Влийте до м'яса квас.



Приготування верещаки / Фото Клопотенка

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте ребра протягом години.

Готові ребра перекладіть в глибоку тарілку та накрийте фольгою.

Сік з м'яса та квас, що залишився в деко перелийте у невеликий сотейник та випарюйте протягом 15 хвилин на маленькому вогні.

Змішайте борошно та м'яке вершкове масло. Додайте масу до соусу та перемішуйте його до загустіння.



Приготування верещаки / Фото Клопотенка

Подавайте ребра до столу рясно поливши його соусом та посипте сухарями.