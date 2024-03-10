Солодкі та хрумкі вергуни: автентичний рецепт традиційного українського печива
10 березня 2024, 20:55Читать новость на русском
Джерело:"Автентична Україна"
Вергуни – це традиційне українське печиво з прісного бездріжджового тіста, смажене в олії. Залежно від регіонів могли відрізнятися тісто і форма печива.
Традиційно тісто різали ромбами, всередині робили надріз і завертали всередину надрізу. Проте також вергуни могли робити у формі рулетиків або троянд та додавати у них цедру, ром, горіхи тощо.
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Рецепт класичних вергунів
- Час: 1 година
- Порцій: 8
– 250 грамів борошна;
– 1 яйце;
– 3 жовтки;
– 50 грамів цукру;
– 50 грамів масла;
– 0,5 склянки сметани;
– по дрібці солі та соди;
– 1 столова ложка оцту чи спирту;
– 750 грамів олії.
Приготування:
- Масло посічіть на дошці. Додайте до нього борошно, соду, яйце, жовтки, цукор та сметану. Добре перемішайте, посоліть та додайте оцет або спирт. Замісіть досить круте тісто, як на вареники.
- Розкачайте тісто до товщини 2 – 3 міліметри та наріжте смужками довжиною 10 – 15 сантиметрів і шириною близько 2,5 сантиметра.
- Посередині кожної смужки зробіть невеликий надріз довжиною орієнтовно 3 сантиметри, протягніть через нього один кінець смужки та випряміть.
- У каструлі або глибокій пательні розігрійте олію і смажте в ній вергуни, перевертаючи на різні сторони, поки вони не стануть рум'яними. Підсмажені вергуни виймайте на кухонні рушники, щоб вийшов зайвий жир, а потім перекладайте на тарілку. Подавайте, посипавши цукровою пудрою і ваніліном.