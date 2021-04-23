Рецепт вершкової паски на Великдень від кондитерки Лізи Глінської

Ніжна та надзвичайно смачна паска від Лізи Глінської стане вашою улюбленою! Запишіть собі рецепт.

Ліза Глінська не перестає дивувати нас своїми оригінальними рецептами випічки та підготувала смачний рецепт. Ароматна, пишна, вершкова паска сподобається усім.

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Рецепт вершкової паски

– 150 грамів борошна;– 170 мілілітрів молока;– 1 грам свіжих дріжджів.– 500 грамів борошна;– 320 грамів опари;– 80 грамів цукру;– 10 грамів солі;– 40 грамів меду;– 24 грами дріжджів;– 300 грамів яєць (холодних);– 250 грамів вершкового масла 82%;– 150 грамів родзинок (або цукатів, горіхів, журавлини).– 100 мілілітрів води;– 100 грамів цукру;– 30 мілілітрів (на ваш смак).– 150 грамів білка;– 300 грамів цукру.

Порції: 5

Вершкова паска Лізи Глінської /інстаграм Лізи Глінської