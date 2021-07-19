Рецепт шоколадного торта з весілля Кейт Міддлтон та принца Вільяма

19 липня 2021 , 19:28
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Джерело:

Телепрограма

Саме цей шоколадний торт з хрумкими шматочками печива – улюблений десерт принці Вільяма. До речі, він також був на весіллі принца з Кейт Міддлтон. Ми підготували для вас рецепт цього шоколадного торта, то ж ви з легкістю можете приготувати його вдома й смакувати тим самим солодким, що й герцоги Кембріджські!

Шоколадний бісквітний торт – улюблене солодке частування королівської родини. Принц Вільям настільки обожнює цей десерт, що навіть подавав його як другий торт на своєму королівському весіллі з Кейт Міддлтон у квітні 2011 року.

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Він був розроблений, виготовлений та подарований принцу Вільяму виробниками печива McVitie’s. Його виготовляли з 1700 грамів печива та 17 кг шоколаду!


Принц Вільям з Кейт Міддлтон / Фото Гетті

Цей рецепт дуже простий, і дітям завжди подобається подрібнювати та кришити печиво.

Рецепт шоколадного торта

  • Час: 4 години
  • Порції: 4 – 6


Шоколадний торт / Фото Пінтерест

Інгредієнти:
 – 340 г вершкового масла;
 – 240 г кукурудзяного сиру;
 – 60 г какао;
 – 120 г чорного шоколаду;
 – 1 ч. л. ваніліну;
 – 60 г фісташок;
 – 100 г сушеного інжиру;
 – 450 г подрібненого печива.
  1. Для приготування торта змішайте масло та какао. Перемішайте однорідну масу.
  2. Влийте сироп, ванілін.
  3. Подрібніть фісташки та інжир, додайте до маси й перемішайте.
  4. Перекладіть масу для торта в холодильник на 1 годину.
  5. Додайте до охолодженої маси печиво та перемішайте. 
  6. Сформуйте торт. Можна використати силіконову форму для торта.
  7. Вийміть торт з форми.
  8. Розтопіть шоколад на паровій бані та залийте ним торт.
  9. Відправте торт в холодильник на дві години. Смачного!

Також до торта можна додати в'ялену вишню або замінити фісташки на волоський горіх. 

Автор: Богданна Рибак