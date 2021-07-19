Рецепт шоколадного торта з весілля Кейт Міддлтон та принца Вільяма

Саме цей шоколадний торт з хрумкими шматочками печива – улюблений десерт принці Вільяма. До речі, він також був на весіллі принца з Кейт Міддлтон. Ми підготували для вас рецепт цього шоколадного торта, то ж ви з легкістю можете приготувати його вдома й смакувати тим самим солодким, що й герцоги Кембріджські!

Шоколадний бісквітний торт – улюблене солодке частування королівської родини. Принц Вільям настільки обожнює цей десерт, що навіть подавав його як другий торт на своєму королівському весіллі з Кейт Міддлтон у квітні 2011 року.

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Він був розроблений, виготовлений та подарований принцу Вільяму виробниками печива McVitie’s. Його виготовляли з 1700 грамів печива та 17 кг шоколаду!



Принц Вільям з Кейт Міддлтон / Фото Гетті

Цей рецепт дуже простий, і дітям завжди подобається подрібнювати та кришити печиво.

Рецепт шоколадного торта

Час: 4 години

4 години Порції: 4 – 6



Шоколадний торт / Фото Пінтерест

Для приготування торта змішайте масло та какао. Перемішайте однорідну масу. Влийте сироп, ванілін. Подрібніть фісташки та інжир, додайте до маси й перемішайте. Перекладіть масу для торта в холодильник на 1 годину. Додайте до охолодженої маси печиво та перемішайте. Сформуйте торт. Можна використати силіконову форму для торта. Вийміть торт з форми. Розтопіть шоколад на паровій бані та залийте ним торт. Відправте торт в холодильник на дві години. Смачного!

– 340 г вершкового масла;– 240 г кукурудзяного сиру;– 60 г какао;– 120 г чорного шоколаду;– 1 ч. л. ваніліну;– 60 г фісташок;– 100 г сушеного інжиру;– 450 г подрібненого печива.

Також до торта можна додати в'ялену вишню або замінити фісташки на волоський горіх.